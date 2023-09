Norge Idag felt i Pressens Faglige Utvalg for artikkel om «kjønnsskifte-klasse»

Onsdag behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) to klager på Norge Idag. Møtet endte i en hard «dom» fra PFU, melder flere medier.

Artikkelen «Sagaen om Arendal på Skeiva og kjønnsskifte-klassen» vakte reaksjoner fra flere medlemmer i utvalget, oppsummerer bransjenettstedet Journalisten.

– Dette var usedvanlig dårlig journalistikk, hvor det svikter i etikken hele veien, sa Gunnar Kagge, som til daglig jobber i Aftenposten.

– Nesten alt som kan gå galt, gikk galt her, sa Nina Fjeldheim, som representerer allmennheten i PFU.

[ Dette er historien om Norge Idag ]

Felt for fire brudd på god presseskikk

PFU er norsk presses selvdømmeorgan og skal bidra til at medier etterlever de etiske og faglige standardene som er nedfelt i Vær varsom-plakaten sine punkter.

Norge Idag ble felt for brudd på punktene om kontroll av opplysninger (3.2), om å være klar på premissene i intervjusituasjoner (3.3), om hensyn til barn (4.8) og om at mennesker som utsettes for sterke beskyldninger skal «så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger»

I artikkelen «Sagaen om Arendal på Skeiva og kjønnsskifte-klassen» skrev avisa at over halvparten av elevene i en skoleklasse ønsket å skifte kjønn, at organisasjonen Arendal på Skeiva gikk til verbalt angrep på Frelsesarmeen og kommunens ordfører, samt at en sexolog i kommunen ville at alle barn og unge skulle snakke om kjønn og sex, oppsummerer PFU-sekretariatet.

Ifølge bransjenettstedet Medier24 brukte Norge Idag også et bilde av kommunens sexolog sammen med hennes barn i artikkelen.

Det var sexologen og Arendal på Skeiva som klaget avisen inn for PFU.

STL-general: – Mye galt

Ingrid Rosendorf Joys, som er leder i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn (STL), sitter også i Pressens Faglige Utvalg som representant for allmennheten.

I onsdagens møte kalte hun saken for slett journalistikk, ifølge Medier 24.

– I denne saken gikk mye galt. En ting er manglende imøtegåelse, faktakontroll og kildebredde, men også etter at saken er klaget inn. Det skjærer seg i kontakten mellom mediet og kilden, og er gir jeg full støtte til klager. Det er dårlig stil, sa hun.

Slik forsvarte Norge Idag artikkelen

Norge Idag skriver i sitt svar på PFU-kritikken at de ga klageren «rikelig plass» i avisen til å uttale seg fritt slik hun ønsker.

«Vi mener også at dersom vår sak skal kritiseres bør også de andre avisene som har omtalt saken rammes på samme måte. Vi har bare referert det som stod på Facebook og i andre aviser», skriver avisen videre.

Forsvaret møtte imidlertid liten forståelse i PFU, blant annet fordi klager ikke fikk svare på de sterke påstandene allerede i samme artikkel.

---

Pressens Faglige Utvalg (PFU)

Selvdømmeordning som er opprettet av Norsk Presseforbund.

PFU har som formål å fremme den etiske og faglige standard i norske medier, gjennom å behandle klager mot disse.

PFU legger Vær varsom-plakaten (VVP) til grunn for sine etiske vurderinger. Alle redaktørstyrte medier som er tilknyttet Norsk Presseforbund kan klages inn til PFU.

Pressens Faglige Utvalg består av sju faste representanter, fire fra mediene og tre fra allmennheten. Mediene er representert ved to redaktører og to journalister. Disse skal speile mediemangfoldet.

Kilde: Ordrett fra Norsk Presseforbund

---

---

Norge Idag

Kristen ukeavis stiftet i 1999. Opplaget i 2022 lå på rett under 11.000.

Finn Jarle Sæle har vært sjefredaktør fra starten, etter at han fikk sparken som sjefredaktør i Dagen. I 2022 ble han sidestilt sjefredaktør sammen med Trine Overå Hansen.

Bjarte Ystebø har vært assisterende sjefredaktør i over 20 år. Han har også arrangert Oslo Symposium siden 2011, en kristenkonservativ politisk konferanse løst tilknyttet Norge Idag.

I 2022 oppsto en strid om kontrollen over avisa mellom Sæle og Ystebø. Sæle gikk seirende ut, og i august samme år sluttet Ystebø i avisa.

Avisa har siden starten fokusert på temaene Israel, motstand mot abort og skepsis mot makt og myndigheter.

---