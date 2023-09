– Å bruke dynamikken i politikken med hvem som er i posisjon og opposisjon, gjør at du får framdrift i en del saker, sier Hege Eide Vik til Vårt Land.

Hun er ordfører for Senterpartiet i Vaksdal kommune.

Søndag besøkte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Arna utenfor Bergen og kom da med budsjettlekkasjen om at regjeringen bevilger 300 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024 til «forberedende arbeider» for å utbedre veien mellom Arna og Stanghelle, et veistykke som så fortsetter videre til Voss.

– Hva har nyheten å si for valgkampen lokalt?

– For vår kommune, som skal være vertskommune for det store prosjektet som ble omtalt i går, har dette mye å si at regjeringen er så tydelig på at dette prosjektet skal bygges. For oss er det viktig å få den avklaringa.

Hege Eide Vik (Senterpartiet)

Regjeringspartiene sliter i Voss og Vaksdal

Yngve Flo er professor i historie ved Universitetet i Bergen, og har forsket på stat-kommune-relasjoner og valg. Han mener budsjettlekkasjer om penger til nye veier og lignende er mest vanlig ved stortingsvalg, men at alle regjeringer porsjonerer ut sine gode nyheter når de tror det passer best.

– Ser en på de siste meningsmålenene, sliter regjeringspartiene for eksempel på Voss. Da kan dette kan gi litt drahjelp, sier Flo.

Han viser til at Aps ordfører i Voss, Hans-Erik Ringkjøb, har gitt tydelig uttrykk for frustrasjon overfor eget parti og regjeringen over at veistykket Bergen-Voss har blitt utsatt flere ganger, fordi det har en høy prislapp – over 30 milliarder kroner. Strekningen har skredutsatte områder og tunneler som trenger oppgradering.

– Blir lokalvalget brukt som pressmiddel overfor egen regjering?

– Ap i Voss og Vaksdal har vært spesielt opptatt av dennen veien, og har vist at de ikke har vært redde for å legge press på egen regjering. At denne budsjettlekkasjen kommer nå, kan være uttrykk for det.

FARLIG VEI: Dette er veistrekningen mellom Voss og Bergen som regjeringen nylig bevilgjet 300 millioner til.

SVs varaordfører i Vaksdal, har også krevd at regjeringen får fortgang i veiplanene, men sier til VG at lanseringen av de 300 millioner kronene ser mest ut som valgkampsvindel. Han viser til at det trengs 600 millioner kroner for å få oppstart i 2024, og at en investeringsbeslutning og at prosjektet kommer med i Nasjonal transportplan som legges fram neste år, er avgjørende.

Yngve Flo mener at varaordførerens kommentar også er valgkampretorikk.

– De som ikke er i posisjon, prøver å ødelegge og sørge for at de andre ikke får den gevinsten, sier Flo.

– Må bruke dynamikken

Sp-ordfører Vik ser nyheten fra statsministeren og finansministeren som en klar seier.

– Regjeringen sier allerede nå at dette er viktig og skal bygges. Nå må alt skje i riktig rekkefølge, men dette legger sterke føringer for Nasjonal transportplan. Nå har partilederne stått og forpliktet seg. Alle har det på bånd, og det kommer ekte penger til dette i statsbudsjettet. Regjeringen skal ha gjennom Nasjonal transportplan (NTP) neste år, og det er ikke noe valg igjen før det, så det er de som må følge opp dette, sier Vik.

Hun understreker at saken er viktig tverrpolitisk i regionen, og at det er Sp og Ap som nå kunne få til et dytt i saken under valgkampen.

– Vi må utnytte den dynamikken, sier Vik.

---

Budsjettlekkasjer fra Ap- og Sp-regjeringen

31. august oppsummerte NTB noen av budsjettlekkasjene regjeringen har kommet med. Her er listen, i tillegg til lekkasjer som kom søndag og mandag:

20 nye studieplasser ved UiOs medisinutdanning i Agder. Prislapp: rundt 63 millioner kroner.

Ny medisinutdanning på Gjøvik, ved NTNU Kallerud.

300 millioner til forberedende arbeider for veiprosjektet Arna-Stanghelle.

Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp til oppstart i budsjettet for 2024.

Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland der rammen er 4 milliarder kroner.

Byvekstavtale for Kristiansand: 86,7 millioner kroner.

1.500 nye sykehjemsplasser. Rammen økes med 300 millioner kroner fra 2,7 til 3 milliarder kroner.

Bygging av kornlager: 63 millioner kroner.

Borteboerstipend til elever som ikke kan bo hjemme økes med 600 kroner i måneden: 60 millioner kroner.

Utstyrsstipend for elever på videregående skole øker med i snitt 220 kroner: 40 millioner kroner.

Byggestart på NTNUs campus i Trondheim: 178 millioner kroner i 2024-budsjettet. Rammen er 6,6 milliarder kroner.

Tromsø kulturkvartal får 8 millioner kroner ekstra til forprosjektet, som vil koste til sammen mellom 15 og 20 millioner kroner. Selve kulturkvartalet er et milliardprosjekt.

Arbeid mot arbeidslivskriminalitet i Innlandet: 15 millioner kroner.

Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen er på 4,9 milliarder kroner.

---