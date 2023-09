Kina begrenser skjermtiden for barn

Tirsdag legger kinesiske myndigheter fram en ny lov der skjermtiden for mindreårige er ventet å bli begrenset til maks to timer.

Loven beskrives som verdens strengeste i sitt slag og kan være dårlig nytt for selskaper som Tencents og Bytedance, som eier henholdsvis WeChat og Tiktok. Den innebærer at produsenter av operativsystemer, telefoner, datamaskiner og apper må sørge for at det finnes innstillinger for tidsbegrenset bruk for mindreårige.

Bakgrunnen er økt bekymring for barns helse og det at stadig flere barn er blitt både nærsynte og avhengige av nettet.

Forslaget har vært gjenstand for «offentlig diskusjon» fram til 2. september og skal ifølge nyhetsbyrået AFP legges fram tirsdag.

