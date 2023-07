– De sover ikke. Hvordan kan de sove når det er så varmt? Det finnes ingen steder å rømme, forteller en hjelpearbeider fra en gresk flyktningleir om hvordan varmen rammer flyktninger i Hellas.

I Europa er det ventet sterkere hete enn det noensinne har blitt registrert tidligere og hetebølgen rundt Middelhavet kan vare til ut i august, skriver NTB. Populære feriedestinasjoner som Roma og Sicilia opplever temperaturer over 45 grader.

Men varmen er ikke begrenset til nordmenns ferieparadis. Også flyktningleirer i Hellas er hard rammet av heten. Den greske øya Lesvos vil nærme seg 40 grader på det varmeste i helgen, forteller Dina Stabell fra Meteorologisk Institutt til Vårt Land.

Menneskene som bor i leirene har ingen skygge, ingen trær. Bare rad etter rad med telt. Jeg ville ikke holdt hunden min i den leiren. — Philippa Kempson, Hope Project

– Et rent helvete

– Det er et rent helvete for dem, sier Philippa Kempson fra hjelpeorganisasjonen fra Hope Project. Hjelpearbeideren ringer Vårt Land fra Lesvos i Hellas, hvor hun har jobbet i ni år med flyktninghjelp.

– Det er vanskelig nok å komme seg gjennom en hetebølge når du bor i et hus. Menneskene som bor i leirene har ingen skygge, ingen trær. Bare rad etter rad med telt. Jeg ville ikke holdt hunden min i den leiren.

For å få vann må de 2.500 innbyggerne i leiren Mavrovoni stille seg i kø i sola i timesvis.

Det er alltid det samme, disse menneskene glemmes. Bare fordi de er flyktninger og asylsøkere er livene deres sett på som mindre verdifulle enn andres — Philippa Kempson, Hope Project.

– Det er ingen ekstra tiltak iverksatt selv om det er varmt. De som kommer til oss for å hente utstyr kommer ofte uten barna. Barna sliter veldig i varmen.

Varmen er også et sikkerhetsproblem, forteller hun.

– Single kvinner er redde for å ha dørene og vinduene åpne om natten for å slippe inn luft, i frykt for at det skal komme inn menn med onde hensikter, sier hun.

På spørsmål om hva hun tenker om at hovedvekten av medieoppmerksomheten under hetebølgen er fokusert på hvordan heten rammer turister i ferie, svarer hun at dette ikke er noe nytt.

– Det er alltid det samme, disse menneskene glemmes. Bare fordi de er flyktninger og asylsøkere er livene deres sett på som mindre verdifulle enn andres. Man tror de vil klare seg, sier hun.

Mediaoppmerksomheten rundt situasjonen i flyktningleirene kommer bare når det er en stor krise, sier hun.

– Men problemene går ikke bort, selv om medieoppmerksomheten gjør det, sier hun.

Varmen hindrer hjelpearbeidere

Dråpen i Havet er til stede i flyktningleirer på Lesvos og kan fortelle om prekære forhold for menneskene som bor i Hellas.

Fra Lesvos, Hellas HINDRET AV VARMEN: Dråpen i Havet og andre organisasjoner får ikke jobbet om ettermiddagen, på grunn av varmen, forteller generalsekretær Trude Jacobsen. Bildet er fra Refugee Week 2022 hvor organisasjonen delte ut mat.

– På Lesvos bor gravide kvinner i varme bokser, uten vindu, skriver en ansatt i organisasjonen på den greske øya.

Varmen kommer på toppen av en allerede presset situasjon i flyktningleirene i Hellas, forteller Trude Jacobsen, generalsekretær i Dråpen i Havet.

– Bare de siste ukene har det kommet veldig mange til leirene på Lesvos og Nord-Hellas. Folk bor tettere enn før, i containterbrakker og lagertelt. Det blir fryktelig varmt, sier Jacobsen til Vårt Land.

Vårt Land har tidligere skrevet om matmangel i greske leirer. Dårlige boforhold, stadig flere mennesker på liten plass og nå også varmen, vekker stor bekymring hos Dråpen i Havet.

– Varmen begrenser også arbeidet til de frivillige organisasjonene. De får ikke lenger lov til å jobbe ute om ettermiddagen på grunn av varmen. Det gjør det vanskelig å hjelpe, skriver Jacobsen.

Hetebølge i Europa

Hetebølgen sør på kontinentet ventes å nå et klimaks de nærmeste dagene.

I dag er varmerekorden i Europa 48,8 grader. Den ble satt på Sicilia i 2021. Eksperter mener denne rekorden nå står for fall.

Også Kina, USA og andre deler av verden er for tiden rammet av ekstrem varme.

Kilde: NTB

