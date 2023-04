27. april var det duket for Mentor Mediers generalforsamling, hvor to styremedlemmer og styreleder skulle velges. Dette skjer et år etter konsernet fikk kritikk for å ha kun én kvinne i styret med seks plasser.

Ved årets generalforsamling hadde valgkomiteen innstilt Bengt Adauktusson og Håvard Kvalheim, som begge har vært i styret det siste året. De ble begge gjenvalgt, i tillegg til styreleder Kristin Veierød.

Det vil si at styret i Mentor Medier består av fem menn og en kvinne, i tillegg til to kvinnelige vararepresentanter. Det får Marit Brandt Lågøyr til å reagere. Hun er direktør for politikk, ledelse og innovasjon i KA - arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, og var til stede under generalforsamlingen.

I en SMS til Vårt Land skriver hun at hun tok til orde for bedre kjønnsbalanse i styret.

– Det er synd hvis Mentor Medier blir i klasse med de dårligste selskapene på dette området, mener hun.

Hva vi enkeltvis måtte ønske som medlemmer av valgkomitéen er ikke det som avgjør dette — Ole-Wilhelm Meyer

Kompromiss

Lågøyr peker på at regjeringen la fram et forslag i slutten av 2022 om å innføre krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent i styrene i norske selskaper.

– Spørsmål om kjønnsfordeling har vært særskilt drøftet. Representanter for de største aksjonærene har også i den sammenheng uttrykt at de ikke ønsker noen endring i styrets sammensetning nå, men at spørsmålet er viktig og må vies oppmerksomhet fremover, skriver Valgkomiteen i sin begrunnelse for innstillingen, slik den ble gjengitt under generalforsamlingen.

Mentor Medier er et konsern som eier avisene Vårt Land, Morgenbladet, Dagsavisen, Rogalands Avis og Demokraten i Norge, og Dagen i Sverige.

Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Opplysningsvesenets fond og leder av valgkomitéen, forteller at de la frem innstillingen sin i samråd med de retningslinjene de er blitt gitt.

– I valgkomiteens instruks står det at innstillingen av skal reflektere aksjonærfellesskapets interesser, kompetansebehov, eierrepresentasjon og at det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn. Vi vektlegger også behovet for kontinuitet, sier Meyer.

MENTOR MEDIER: Ole-Wilhelm Meyer er direktør i Opplysningsvesenets fond og leder valgkomiteen som har foreslått det nye styret i Mentor Medier. (morten brun)

Han peker på at innstillingen er gjort med utgangspunkt i evalueringen av styrets egenvurdering, samtaler med dem og med storaksjonærer.

– Hva vi enkeltvis måtte ønske som medlemmer av valgkomitéen er ikke det som avgjør dette, det blir et resultat av det samlede synet og ønskene som kommer fram. Innstillingen er et kompromiss mellom de forskjellige behovene vi ser, utdyper Meyer.

Han peker på at de to varamedlemmene i styret er kvinner, og at de stiller på alle styremøter.

– De har tale- og møterett på lik linje med de andre styremedlemmene, sier Meyer.

– Men varamedlemmer har ikke samme makt som de faste styremedlemmene?

– Det er klart at hvis ting settes på spissen, og det skal stemmes, så er det en reell problemstilling. Men av samtaler med styret forstår vi at dette har skjedd svært sjelden. Varamedlemmene har full innflytelse i kraft av sin tilstedeværelse med full tale og forslagsrett. Men ideelt sett hadde det jo vært ønskelig at vi hadde flere kvinner som styremedlemmer utover varamedlemmer, svarer Meyer, som sier at han personlig ønsker flere kvinner inn i styret og arbeider for å få til det.

Søker mangfold

Meyer er enig i at man kan gå glipp av noe dersom man ikke har nok mangfold i en ledergruppe.

– Hvis man ikke har nok mangfold i et styre, eller for den saks skyld i en ledergruppe, i kraft av kjønn, alder og erfaringer, risikerer man å gå glipp av noe viktig. Jeg tror at å aktivt søke mangfold i et styre er viktig fordi et reelt mangfold gir kreativitet, korrektiv og en god problemløsningsevne som er nettopp det vi er ute etter, sier Meyer.

Han sier han både tror på mangfold og mener dette er noe man bør søke aktivt etter.

– Jeg kan ikke begi meg inn på en diskusjon eller vurdering av styret i Mentor Medier, men jeg ser at alle de som møter er erfarne mennesker.