Mandag innstilles nytt styre i mediekonsernet Mentor Medier. Valgkomiteen foreslår et styre hvor majoriteten er menn. Kristin Veierød, partner i advokatfirmaet Hjort, er ønsket gjenvalgt som styreleder. Hun blir i så fall eneste kvinne i det faste styret.

Styret i Mentor Medier består av seks faste medlemmer og to varamedlemmer.

Mentor Medier

Mediekonsernet Mentor Medier eier blant annet avisene Vårt Land, Morgenbladet og Dagsavisen.

Generalforsamlingen for nytt styre skal holds mandag 9. mai.

Valgkomiteen fornøyde med styret

Ole-Wilhelm Meyer, leder for valgkomiteen, forteller at begge varamedlemmene er kvinner og møter fast til styremøtene i Mentor Medier. Derfor er det i realiteten 40 prosent kvinner og 60 prosent menn i styret, mener han.

– Vi er fornøyd med styret som har blitt valgt. Vi har lett bredt. Det har vært en saklig og bred tilnærmelse til denne innstillingen, forteller han, som tror styret valgkomiteen har foreslått er godt egnet til å klare utfordringene bransjen står overfor.

MENTOR MEDIER: Ole-Wilhelm Meyer er direktør i Opplysningsvesenets fond. Han leder valgkomiteen som har foreslått det nye styret i Mentor Medier. (morten brun)

– Utgangspunktet for innstillingen i Mentor Medier er at styremedlemmene skal ha publisistisk kompetanse, spisskompetanse på de medietekniske utfordringene og god forståelse for samfunnsoppdraget til Mentor Medier. I tillegg skal eierrepresentasjonen være god, understreker han.

Varamedlemmene har imidlertid ikke stemmerett hvis de faste representantene er til stede.

At lederen mener styret i realiteten består av 40 prosent kvinner og 60 prosent menn, reagerer grunnleggeren av Future Boards, Turid Elisabeth Solvang, på.

– Dette er tøv og tullprat. Varamedlemmer har ikke stemmerett og de er ikke definert som styremedlemmer i Brønnøysund-registret. Det betyr at de ikke har det samme økonomiske ansvaret som ‘fullverdige’ styremedlemmer. At man regner varamedlemmer som styremedlemmer når man teller opp andel kvinner og menn i styret, har jeg ikke hørt om, sier hun.

Meyer ble mandag morgen forelagt kritikken fra Solvang, men hadde ikke anledning til å besvare den på nåværende tidspunkt.

– Når vi tenker styremedlem, tenker vi mann

Solvang mener vi er langt forbi spørsmålet om hvorfor det er smart å ha lik fordeling av kjønnene i styrer og toppledelse.

– De positive effektene av kjønnsbalanse i beslutningsposisjoner er dokumentert opp og ned i mente, men utfordringen ligger gjerne i at når vi tenker styremedlemmer så tenker ofte at det er en mann.

Konsekvensene av beslutninger foretatt av ‘likesinnede’ gjør seg gjeldende på flere plan, ikke bare det økonomiske, mener hun.

– Å belyse problemstillinger fra ulike vinkler øker muligheten for god beslutninger. Det handler om evnen til å tegne det store bildet, om evnen til å se både risiko og muligheter, og forstå konsekvensene for selskapet de representerer.

Nytt styre

Styret i Mentor Medier består allerede av styreleder i Pingst Förvaltning, Bengt Adauktusson, administrerende direktør i Fædrelandsvennen / Polaris Media Sør, Håvard Kvalheim og daglig leder i Amble Invest AS, Odd Reidar Øie.

Valgkomiteen foreslår at tidligere varamedlem i styret Morten Jacobsen og tidligere nestleder i styret Erik Bjerager, blir faste styremedlemmer. Jacobsen er teknologidirektør i Laerdal Medical. Bjerager har vært administrerende direktør og sjefredaktør i Kristelig Dagblad.

Charlotte da Silva, CEO og digital strateg i Salgado AB, blir trolig gjenvalgt som varamedlem i styret. Også Hulda Tronstad, informasjonsrådgiver i Norsk elbilforening, blir trolig valgt som varamedlem. Hun har tidligere hatt fast plass i styret.

Hva er kriteriene og hva er et godt styre?

Hvis unnskyldningen er at de ikke fant noen kvalifiserte kvinner, er det viktig å definere hva slags kriterier valgkomiteen har sett på, mener Solvang.

– Hva definerer et godt styremedlem og hva definerer et godt styre? Har vi satt opp de riktige kriteriene? Her er det nødvendig å se seg om på steder de ikke har sett før, bruke andre nettverk og andre kanaler, sier hun.

Generelt er det lett å gå i det samme sporet. Det er langt bedre og systematiske prosesser rundt styrerekruttering nå, enn for bare få år siden, fortsatt rekrutteres mange styremedlemmer basert på nettverk, opplever hun.

Orkla bommer på eget kvinnemål

Onsdag ble det kjent at den nye ledergruppen i matgiganten Orkla består av bare menn. Selskapet har som mål at på ledernivåer skal halvparten være kvinner innen 2025. Dermed bommer de på eget kvinnemål og har møtt krass kritikk den siste uken.

Meyer sier han forstår kritikken mot Orkla.

— Man burde ikke ha en ledergruppe med bare menn. God kjønnsbalanse og mangfold er viktig, understreker han.

KJØNNSBALANSE: Isabelle Ringnes er opptatt av mangfold og likestilling. Hun forteller at mange studier viser høy korrelasjon mellom mangfold og bedre lønnsomhet, innovasjon, kreativitet og kultur. (kristoffer myhre )

Isabelle Ringnes, gründer av mangfoldsstartupen Equality Check, mener at det er et forretningsmessig fortrinn at mangfold er representert i lederposisjoner. Det gir et bedre utgangspunktet for å forstå markedet, mener hun.

Ringnes mener en virksomhet øker sjansene for å ansette de beste talentene hvis man rekruttere fra hele befolkningen.

– Man er ofte mer våken på å identifisere og utvikle et mangfold av ulike talenter, ikke bare dem som passer stereotypien «leder». Det er en stor fordel at de som bestemmer strategi og produkt forstår mangfoldet av perspektiver, verdier og behov i kundegruppen de skaper for, understreker hun.