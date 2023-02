Medier: Den russiske patriarken Kirill spionerte for KGB i Sveits på 1970-tallet

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Ifølge ukebladene SonntagsZeitung og Le Matin Dimanche viser avgraderte papirer fra det sveitsiske politiarkivet at mannen som i dag fungerer som det åndelige overhodet for den russisk-ortodokse kirken, jobbet for KGB i en årrekke.

Kirill, som er en ivrig tilhenger av president Vladimir Putins krigføring i Ukraina, bodde i Genève på begynnelsen av 1970-tallet, offisielt som representant for den russisk-ortodokse kirke i Kirkenes Verdensråd (KV).

Under kodenavnet «Mikhailov» var Kirills oppdrag å påvirke rådet, som allerede var infiltrert av KGB, ifølge de to ukebladene. Målet var å presse institusjonen til å fordømme USA og dets allierte, og å tone ned kritikken av mangelen på religionsfrihet i Sovjetunionen.

Den russisk-ortodokse kirken har nektet å kommentere Kirills angivelige spionvirksomhet i Genève. KV sier de ikke har noen informasjon om saken.

Mikhail Gundyaev, patriarkens nevø og for tiden den russiske kirkens representant ved KV, understreker imidlertid til Le Matin Dimanche at onkelen hans ikke var en agent, men ble utsatt for «strenge kontroller» av KGB.

[ Preses: Alvorlig at patriark Kirill legitimerer krig i Ukraina ]