Brann i kirke kan ha vært påsatt: – Vil koste flere millioner

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Det var fredag kveld at nødetatene rykket ut til Voie kirke i Kristiansand kommune. Det brant på toalettet i kjelleren, men brannvesenet fikk kontroll over flammene uten at noen ble skadet.

Brannen oppstod i en søppelbøtte, og onsdag ettermiddag sier politiet til NRK at mye tyder på at brannen var påsatt.

– Hvis så er tilfelle, er det fryktelig tragisk, sier Andreas Andersen, kirkeverge i Kristiansand kirkelige fellesråd, til Vårt Land.

Han bemerker at kirker betyr mye i et lokalmiljø, og forteller at Voie kirke særlig har en stor kontaktflate mot skolen i Voiebyen.

– Dette er et gammel kirkebygg som betyr svært mye for mange. Nå når kirken har vært stengt i bare en uke, får det store konsekvenser og vekker mange følelser, sier Andersen.

Han ønsker at saken skal etterforskes.

Vil ta måneder

Begravelsesseremonier og andre aktiviteter som var planlagt i kirken, har blitt flyttet til nabomenighetene i Flekkerøy og Vågsbygd. Og det vil være realiteten i flere uker, anslår Andersen.

– Selv om det var en brann på et begrenset område, utviklet det seg mye røyk som spredte seg gjennom ventilasjonsanlegget. Stort sett hele bygget er skadet av røyk og sot, og alt fra tak og vekker til orgelpiper og lydanlegg må vaskes og renses, sier kirkevergen.

Allerede lørdag formiddag var personell på plass med saneringsutstyr, og mandag ble et igangsatt full vask av kirkesalen.

– Vi skal sette inn et mobilt ventilasjonsanlegg i salen til søndag, så den planlagte gudstjenesten kan gjennomføres. Men i de neste ukene vil det være begrenset med aktivitet, og det vil ta flere måneder før kirka er tilbake i full drift.

Andersen har ikke fått noe presist estimat ennå, men forteller at arbeidet med å «tilbakestille» kirken vil koste flere millioner.

[ Første juledag: Tente på kirke under gudstjeneste ]