Tente på kirke under gudstjeneste

Tidlig første juledag gikk brannalarmen under en gudstjeneste i en finsk kirke i Rautjärvi, et område som ligger nært landets sørlige grense til Russland.

Den mistenkte skal ha vært en mann mellom 60 og 80 år, han ble etterlyst mandag kveld.

Knapt to timer etter kirkebrannen fikk politiet varsel om nok en brann, rundt 30 kilometer unna. Dette viste seg å være mannens hus. Politiet tror at han kjørte hjem etter hendelsen ved kirken og selv tente på. Mannen omkom i brannen. Det melder NTB tirsdag ettermiddag.

Prøvde å stenge dørene med tau

Brannalarmen i kirken skal ifølge pastor Leena Haakana ha gått midt i prekenen, skriver den finske avisen Hufvudstadsbladet.

Haakana sa til avisen Iltalethi at kapellanen Timo Kälviäinen la merke til at det kom røyk fra hovedvestibylen og at det veldig raskt utviklet seg til flammer. Det skal også ha blitt hørt smell i forkant av brannen, ifølge finsk politi.

Sidedørene til kirken skal ha vært forsøkt bundet igjen med snører og tau, bekrefter politiet i en pressemelding.

Til tross for dette kom alle de omtrent 30 menneskene som var til stede seg trygt ut.

Kirken, som stod ferdig for 141 år siden, brant derimot helt ned.

FØR BRANNEN: Slik så den historiske trekirken ut før brannen i jula. (MKFI Wikimedia Commons (CC SA 1.0) )

– Virker som brannstiftelse

Pensjonert sokneprest Kari Luumi var til stede under gudstjenesten søndag morgen, og både han og kona ble reddet ut av kirken, skriver avisen Ilta-Sanomat.

Da han kom ut av den brennende kirken, skal allerede kirketårnet ha stått i flammer. Den tidligere soknepresten berømmer menighetspersonalet for hvordan de håndterte situasjonen, skriver sistnevnte avis.

Luumi fikk også med seg at sidedørene var forsøkt stengt med tau.

– Heldigvis var de løse nok til at man kunne skyve dem opp. For en lekmann virker dette som en brannstiftelse, sier Luumi til Ilta-Sanomat.

ØNSKET OPPLYSNINGER: Finsk politi ønsket mandag kveld observasjoner knyttet til en mann i denne bekledningen. Tirsdag meldes det at den mistenkte er funnet død i sitt eget hjem. (Skjermdump finsk politi)

Mistanke om kun én gjerningsperson

Politiets tekniske undersøkelser pågikk fortsatt mandag kveld, og det skal ikke være mistanke om mer enn én gjerningsmann – nemlig den avdøde som ble funnet i sitt nedbrente hjem 30 kilometer unna kirken.