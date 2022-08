Rushdies bøker på salgstoppen igjen

Ulike utgaver av Rushdies bok «Sataniske vers» fra 1988 – en bok som av iranske ledere er blitt anklaget for å være blasfemisk og som har utløst oppfordringer til å drepe ham – inntok lørdag de tre øverste plassene på Amazons «Movers & Shakers»-liste.

Denne listen viser hvilke bøker som har hatt den største salgsveksten. En annen av Rushdies bøker, «Midnattsbarn», ligger mellom fjerde og femte plass.

Samtidig melder bokhandlere om ny interesse rundt den indiskfødte forfatteren. New Yorks største og trolig mest berømte bokhandel, Strand Bookstore, er blant dem.

– Vi har definitivt hatt flere folk som kommer inn og ser etter alt han har skrevet, sier Katie Silvernail.

– Noen av våre yngre ansatte hadde aldri hørt om ham. Så det var interessant i går å ha samtaler med våre yngre ansatte om hvem han var og hvilken betydning han har hatt i litteraturens verden, sier hun.

Her i Norge slipper Aschehoug et nytt opplag av Sataniske vers i løpet av august. Boken er for tiden utsolgt fra forlaget.

