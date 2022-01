Anklager i ny rapport: Pensjonert pave stanset ikke overgripere

Den pensjonerte paven har avvist at han har gjort noe galt.

Overgrep fortsatte under hans ledelse, og overgrepsanklagede fikk lov til å fortsette i sine stillinger og posisjoner, hevder granskerne.

Benedikt var pave fra 2005 til 2008. Før det het han Joseph Ratzinger og var blant annet biskop i München og Freising fra 1977 til 1982. Det er i denne perioden han anklages for ikke å ha grepet inn i fire tilfeller der prester eller andre i kirkelige roller skal ha begått overgrep.

Granskingen er bestilt av den tyske katolske kirken og er utført av et advokatfirma.

