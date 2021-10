Nancy Herz blir Tajiks viseminister

I dag presenterte Jonas Gahr Støre hele regjeringskabalen, og det ble klart at Hadia Tajik blir arbeids- og inkluderingsminister. Med seg som statssekretær og høyre hånd har hun valgt samfunnsdebattant og forfatter Nancy Herz, kjent for sitt mangeårige arbeid mot negativ sosial kontroll.

– Dette er et ærefullt og stort oppdrag. Jeg er glad for at jeg nå er i en posisjon der jeg kan påvirke politikken sammen med resten av Arbeiderpartiet, og ser frem til å blant annet utarbeide en politikk som kan være med på å bekjempe negativ sosial kontroll, sier hun.

Hertz var del av debattanttrioen som ble kjent som «de skamløse jentene», som for alvor satt æreskultur, kjønnsroller og negativ sosial kontroll av kvinner i minoritetsmiljøer på den offentlige agendaen. Herz, Sofia Srour og Amina Bile ble for dette blitt tildelt blant annet Fritt Ords honnørpris og Brosteinsprisen.

Veien til frihet

Regjeringens integreringsavdeling har vært noe av en kasteball de siste åtte årene. Etter at integreringsfeltet gjennom Erna Solbergs to regjeringsperioder har ligget under både Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, blir det nå del av Arbeids- og sosialdepartementet.

Det synes den ferske viseministeren er på sin plass.

– Jeg tenker dette er et tydelig signal på hvor viktig det er å få folk i jobb. Arbeid er veien til selvstendighet og frihet, sier Herz, som først og fremst skal beskjeftige seg med integreringsfeltet.

Hun mener kompetansen i norsk integreringspolitikk må styrkes, og at det er viktig å starte arbeidskvalifisering allerede i mottak. Det er også blant Hurdalsplattformens kulepunkter over hva regjeringen vil få til på integreringsfeltet. Der slås også de overordnende målene fast: «få flere i arbeid, bygge sterke felleskap og gode fellesarenaer, fremme likestilling, og bekjempe negativ sosial kontroll».

Også Maria Schumacher Walberg og Truls Aronsen Wickholm blir statssekretærer for Hadia Tajik.

Et stort felt

Nettopp kampen mot negativ sosial kontroll ligger Herz’ hjerte nært, og er noe hun anser som ett av feltets største utfordringer. Hun viser igjen til regjeringsplattformen.

– Der står det utfyllende om hvordan vi skal ta fatt på den, blant annet gjennom å vurdere om tvangsekteskap og æreskontroll på tvers av landegrenser under visse omstendigheter kan anses som organisert kriminalitet, og å styrke arbeidet for å hindre at barn og unge etterlates av foreldre i utlandet mot deres vilje. Integrering er et stort felt, men dette er noen av de områdene jeg vil jobbe tett på.

MOTSATT SIDE: – Det er klart det blir en omstilling å skulle snakke om disse tingene som politiker og ikke samfunnsdebattant, sier Nancy Herz. Her er hun fotografert i forbindelse med tildelingen av Brostein-prisen i 2018, med Sofia Srour i bakgrunnen. (Ole Berg-Rusten/NTB kultur)

Selv om Herz har markert seg som en aktivt samfunnsdebattant de siste fem årene, er den politiske erfaringen betydelig mindre. Arbeiderpartiet meldte hun seg inn i for to år siden.

– Det er klart det blir en omstilling å skulle snakke om disse tingene som politiker og ikke samfunnsdebattant. Det er en rolle som gir mye ansvar, og jeg må nok gå meg til rolle, sier Herz, som for tiden holder på med en mastergrad i sosiologi.

Tidligere har Herz blant annet vært aktiv i Amnesty og ledet Ungdommens ytringsfrihetsråd. Selv om hun er ny i partipolitikken, er hun klar på at hun på ingen måte er fersk på feltet.

– Jeg har vært engasjert på andre måter enn gjennom partipolitikk. Jeg håper jeg kan komme inn med kompetanse som samfunnsdebattant med fagkompetanse, og som ung person som selv har innvandrerbakgrunn.

– Jeg vet Hadia selv hadde en lignende type overgang for femten år siden, og det har jo gått greit kan man si. Så det viser at det er mulig.

Da stiftelsen Født Fri fikk tildelt sine første millioner i 2017, hadde de blant annet invitert «De skamløse jentene» til markeringen. I sin kamp mot negativ sosial kontroll, ville de forene alle initiativene på feltet. Da var det ennå uvisst hvilken form organisasjonen kom til å ta, og i ettertid var trioen tydelig på at de verken var «involvert i eller en del av Født Fris organisasjon og virksomhet».