Nå slipper Oslo opp – gudstjenester blir lov igjen

– Kjære Oslo, nå skjer det, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på en pressekonferanse i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Nyhetene om at Oslo gradvis åpner opp igjen, blir tatt imot med åpne armer av innbyggerne. For siden november har innbyggerne levd med svært strenge koronatiltak. Det er over et halvt år siden det ble innført forbud mot gudstjenester – i tillegg til en rekke andre svært inngripende tiltak.

Alt som er igjen av det såkalte trinn to av gjenåpningen i Oslo, blir innført fra onsdag 26. mai.

Trinn to i gjenåpningsplanen innebærer blant annet at kafeer og restauranter vil kunne åpne, og skjenkeforbudet oppheves. Det åpner også for arrangementer innendørs for inntil 20 personer der det er faste, tilviste plasser. Dermed vil gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og andre ritualer igjen bli tillatt.

Også treningssentre, svømmehaller, kinoer, teatre, museer og andre kultursteder vil igjen kunne åpne dørene. Det skjer selvsagt med restriksjoner på antall mennesker.

– Stort savn

I februar fikk guds- og livssynshusene gjenåpne, men gudstjenester, bønnesamlinger og øvrige innendørs arrangementer var likevel ikke tillatt. Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har tidligere uttrykk bekymring for nettopp det.

– Å kunne samles til gudstjenester er et stort savn for mange, sa hun til Vårt Land i april.

Per i dag er det i Oslo kommune kun lov til å avholde begravelser og bisettelser med inntil 50 deltakere – forutsatt at strenge smittevernregler overholdes. Vielser, dåp og andre lignende ritualer kan gjennomføres uten tilskuere.

Nasjonal oppmykning

Hele nasjonal vil ta nye steg mot gjenåpning neste uke. Fredag kunngjorde nemlig regjeringen at tiden er inne for trinn to i gjenåpningsplanen. Fra og med torsdag 27. mai blir dermed lov å servere alkohol frem til midnatt uten matservering og det åpnes for grønt nivå i skoler og barnehager. I tillegg kan opptil 200 personer samles til gudstjeneste, og det åpnes for at man kan delta i dåp og konfirmasjoner på tvers av kommunegrenser.

Endringene skjer ikke over hele landet, men avhenger av lokale smitteutbrudd.

– Selv om vi åpner Norge mer opp, har vi fortsatt utbrudd og mer smitte noen steder, sa Solberg under pressekonferansen.

Disse lettelsene innføres i Oslo onsdag 26. mai

Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan åpne igjen, og det åpnes for skjenking til klokken 22. Fra 27. mai er det ikke lenger krav om matservering ved skjenking.



Treningssentre og svømmehaller åpner, men strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand, og forbud mot gruppetrening.

Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år på grupper inntil 20 personer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpnes for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.

Museer og gallerier kan åpne med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Arrangement innendørs for opptil 20 personer når det er faste tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Utendørs åpnes det for arrangement for inntil 50 personer med faste tilviste plasser eller for 30 personer hvis det ikke er faste plasser.

Fritidsklubber åpner for inntil 20 personer om gangen.

Kilde: Oslo kommune/NTB

