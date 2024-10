Kirken trenger teologisk dybdekunnskap, derfor trenger kirken cand.theol.-studentene. Med stor interesse har vi i Presteforeningen lest innlegget fra cand.theol.-cand.theol.-studenter som reiser betimelige spørsmål om kirkens verdsetting av det utdanningsløpet de har valgt.

I Presteforeningen ser vi det som en av våre hovedoppgaver å bidra til at teologisk fagkompetanse kan tolke og formidle kirkens budskap i møte med en kritisk tenkende samtid.

Vi må ta på alvor at cand.theol.-studentene er bekymret. Nå må kirken lytte til studentenes behov så det ikke forsterkes et inntrykk av kirken ikke verdsetter teologisk fagkompetanse.

PRESTETJENESTE: – Etter god og viktig satsing for å rydde opp i dette, må nå kirken rette fokus på rekruttering til cand.theol.-studiet, slik at dette kan være studentenes foretrukne vei til prestetjeneste, skriver innsender Eva Klokkerud. (Helene Moe Slining )

Presteforeningen mener kirken må fastholde at den normale veien til prestetjeneste bør være et fullt cand.theol.-løp, uten at det forringer tjenesten til de som kvalifiserer seg gjennom et erfaringsbasert masterløp.

To kvalifikasjonsspor

Cand.theol.-utdanningen er grunnleggende viktig fordi det er en profesjonsutdanning kirken er avhengig av. Det er avgjørende for kirken at vi fortsatt utdanner et presteskap med denne dybdekompetansen, fordi teologien er faget som skal fortolke kirkens grunnoppdrag. Dette trenger vi også i framtiden.

Cand.theol.-studentenes innlegg er en viktig påminnelse om at tiden er inne for å styrke rekrutteringen til dette studieløpet, tilrettelegge for arbeid i kirken underveis i studiet og sikre at kirken som arbeidsgiver anerkjenner kompetansen som ligger i dette studiet.

De erfaringsbaserte masterløpene er på sin side ingen snarvei til prestetjeneste. For å bli tilsatt som prest med dette som utdanningsbakgrunn må man være fylt 35 år, ha en relevant mastergrad og i eller utenfor denne graden ha minimum 120 studiepoeng av de tradisjonelle teologiske hoveddisiplinene samt 60 studiepoeng praktisk teologi.

Kompetanseverdien i dette løpet bygger på at også annen utdannings- og yrkeserfaring kan være viktig for kirken og prestetjenesten. Likevel stiller kirken krav om et visst omfang av teologisk emner også for disse studentene, nettopp fordi kirken forstår teologien som grunnleggende for prestetjenesten.

Rekruttering

Vi vil understreke at de 20 første årene med alternativ vei til prestetjeneste har gitt kirken mange gode prester. Etter Presteforeningens syn har innstrammingene og tilretteleggingen av studieløpet underveis bidratt til å kvalitetssikre denne veien til prestetjenesten.

Samtidig er fortellingene også mange om hvordan disse møtte mange utfordringer som studenter. De stod mye alene, falt mellom mange stoler og strevde med å finne en hensiktsmessig og sammenhengende teologisk utdanning for å oppfylle kvalifikasjonskravene og få nødvendige forberedelser til prestetjenesten.

Etter god og viktig satsing for å rydde opp i dette, må nå kirken rette fokus på rekruttering til cand.theol.-studiet, slik at dette kan være studentenes foretrukne vei til prestetjeneste.

Presteforeningen vil bidra til å motivere unge og voksne til å velge et 6-årig profesjonsstudium i teologi. Da må både studiet, kontakten med kirken og biskopene underveis i studieløpet og arbeidsvilkårene hos kirken som arbeidsgiver være attraktive.

Det koster å satse på et kirkelig utdanningsløp, både økonomisk og emosjonelt. Studentene investerer store deler av sitt liv og sin framtid i kirken. Både kirken, studiestedene og vi som fagforening må bedre enn i dag støtte opp om dem. Vi trenger cand.theol.-studentene og kompetansen deres!