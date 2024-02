Det blåser en ny vind gjennom den evangelisk-lutherske frikirken. Mange menigheter har gitt uttrykk for at de ikke anser likekjønnet samliv som et bekjennelsesspørsmål. I den forbindelse blåser det også hett mellom ørene på pastor Tor Erling Fagermoen. I VL 24. februar tar han til orde for at en frikirke fra tid til annen trenger å «nedskrive» medlemmer, slik at de som stemmer ved valg er «aktive».

Begrunnelsen for «renselsesprosessen» er at «over tid vil enhver frikirke bli folkekirkelig, fordi det er en del som ikke vokser opp i troen». En del av kravet til å oppnå status som «aktiv» og stemmeberettiget er altså «å vokse opp i troen»? Dette er selve oppskriften på hvordan man lager en sekt, og en slik praksis vil føre Frikirken ut i et mørkt landskap.

«Utstrakt aktivisme»

Bakgrunnen for Fagermoens utspill var at Vårt Land ba ham kommentere at en så stor menighet som Frikirken i Kristiansand mener at likekjønnet samliv ikke er et bekjennelsespørsmål. Pastoren svarte at det var «interessant å se på de tallene. For det var nok en kraftig mobilisering.» Uttrykket «de tallene» viser til det faktum at flertallet ved avstemningen i Kristiansand var overveldende, og «kraftig mobilisering» skal nok forstås som «utstrakt aktivisme» fra Fagermoens side.

Menigheten ønsket endring.

Tradisjon for å møte opp

Jeg kjenner Kristiansand Frikirke. Antallet medlemmer som stemte i saken var ikke større enn gjennomsnittlig antall deltakere ved gudstjenester. I Kristiansand har man tradisjon for å møte opp når viktige saker skal avgjøres. Det gjaldt for eksempel spørsmålet om kvinnelige eldste, og det gjaldt spørsmålet om eventuelt salg av kirkebygningen. Om likekjønnet samliv var å anse som bekjennelsesspørsmål engasjerte folk. De mest brennende og tydelige i flertallet var medlemmer med lang fartstid og flere slektsledd i menigheten.

Engasjementet for endring ble ikke på noen måte holdt hemmelig på forhånd. I akutt skuffelse fikk imidlertid et konservativt medlem av menigheten mye mediaoppmerksomhet gjennom å referere til avstemningen som resultatet av kupp-virksomhet.

Det var det ikke. Menigheten ønsket endring.