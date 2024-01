Venstres skog-forslag fremstår som tvang

Representanter fra Venstre har lagt frem et forslag for Stortinget om vern av naturskog og gammelskog med trær som er eldre enn 160 år. Forslaget ble også omtalt i Vårt Land 23. januar. Legger vi den offentlige Landsskogtakseringens definisjoner til grunn, gjelder dette henholdsvis rundt to og fire prosent av det norske skogarealet, med noe overlapp.

Stortinget har vedtatt at vi skal verne ti prosent av den norske skogen. Det er til nå vernet 5,3 prosent. Hva som skal vernes, er det miljømyndighetene og politikerne som bestemmer. Skogbrukets oppgave er gjennom ordningen med frivillig vern, å tilby arealer i tråd med det myndighetene etterspør.

Det går ikke å ri to hester på en gang

Ulike prioriteringer

Miljømyndighetene har de siste årene prioritert skogarealer i lavereliggende og næringsrike områder med rikt artsmangfold. Det er imidlertid ikke her vi finner mest av den eldste skogen. Det som Venstre har foreslått å verne, er typisk gammelskog i høyereliggende områder. Miljømyndighetene og Venstre har altså helt forskjellige prioriteringer.

– Erfaringene med tvangsvern er at det gir langsomme og konfliktfylte prosesser og at kostnadene med vern øker drastisk, skriver Per Skorge. (Norges Skogeierforbund)

Klima- og miljøministeren skriver i sitt brev til Stortinget om forslaget til Venstre: «Hvis bevilgningene til skogvern utelukkende skulle benyttes på gammel skog/naturskog, må gjeldende prioriteringer i skogvernet endres. Det vil ikke være optimal ressursbruk eksempelvis å verne gammel skog/naturskog som har begrensede/små vernekvaliteter, kontra slik skog med store verneverdier.»

Tvangsvern gir konflikter

Hvis det likevel skulle bli sånn at miljømyndighetene og politikerne ønsker å verne mer av den gamle, høyereliggende skogen, skal det ikke stå på skogeierne. Forutsetningen er at det skjer gjennom ordningen med frivillig vern. Det er allerede mange skogeiere som har tilbudt slik skog for vern, men som har fått avslag fra myndighetene.

Både myndighetene, miljøorganisasjonene og skogbruket mener ordningen med frivillig vern fungerer godt. En forutsetning for ordningen er at skogvernet også reelt sett er frivillig. Da kan man ikke samtidig tvangsverne skog slik forslaget fra Venstre kan oppfattes. Det går ikke å ri to hester på en gang. Dersom vi skulle gå tilbake til tvangsvern, vil hele vernearbeidet bli satt flere tiår tilbake. Erfaringene med tvangsvern er at det gir langsomme og konfliktfylte prosesser og at kostnadene med vern øker drastisk. Det vil ikke være bra for det biologiske mangfoldet i skog.