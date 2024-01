– Dette er et elendig, kaldt svar fra statsråden, og forholder seg lite til selve forslaget, sier Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre.

Han viser til den skriftlige uttalelsen til forslaget som klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) nå har sendt Stortinget. Sammen med Venstre-leder Guri Melby og partifellene Rotevatn, Bjørlo og Thorsvik har Elvestuen fremmet et representantforslag om vern av naturskog og gammelskog.

De viser til at EU i 2021 vedtok å forby all hogst i den gjenværende europeiske gammelskogen og naturskogen. Innen 2025 skal all slik skog kartlegges, og så bli vernet innen 2030.

FORSLAG: Ola Elvestuen (V) mener Norge må gjøre som Sverige og Finland og verne den gammelskogen og naturskogen som fortsatt finnes og forby hogst til kartlegging og vern er på plass. (Fredrik Varfjell/NTB)

Naturskog og gammelskog

Venstre-politikerne understreker at gammelskog og naturskog har spesielt stor verdi for mange arter. De peker på at skog blir definert som naturskog når den i all hovedsak er formet av naturlige prosesser, i motsetning til en produksjonsskog der mennesker har drevet flatehogst, omfattende selektiv hogst, aktiv skogplanting, fjernet mye naturlig død ved og treslag som kommer opp naturlig.

Gammelskog blir i Norge definert som skog med trær eldre enn 160 år og lite preget av tidligere inngrep.

VERN: Follsjå ved Notodden er et av områdene der Naturvernforbundet mener internasjonalt verneverdig skog har blitt hogd, fordi miljøregistreringene har vært mangelfulle. Bildet er fra et naturreservat ved Follsjå der skogen står. (Turid Sylte)

Stiftelsen Biofokus arbeider for å heve kunnskapen om naturmangfold i Norge, og peker på at naturskogen spiller en nøkkelrolle. En stor andel av artene som står i fare for å dø ut, trenger gammel skog og død ved for å overleve. Biofokus skriver i en artikkel om gammelskog og naturskog at «Intensivt skogbruk med flatehogst, planting og monokulturer er vurdert som den største trusselen mot artsmangfoldet i skog». Når naturskog flatehogges, nullstilles de varierte skogmiljøene som den rommer.

Naturvernforbundet har krevd full stans i hogst av gamle naturskoger etter NRKs skrev om feilhogster og store hull i miljøregistreringene som kreves før en skog kan hogges.

– Hvis ikke noe gjøres, frykter vi at det som er igjen av verdifulle gammelskoger blir hogd i stykker, sa Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, ifølge organisasjonens nettsider.

Naturvernforbundet mener det over hele landet foregår hogster uten at skogbruket har fanget opp umistelige naturverdier, og viser til hogst i Follsjå-området i Notodden, Nordmarka i Oslo og Røsdalen i Trøndelag som tre av mange eksempler på dette som Naturvernforbundet har dokumentert.

Fikk «kaossvar»

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) advarer mot Venstres forslag i sin uttalelse, som Norskog har publisert på sin nettside. Han viser til at det er usikkert hvor mye gammelskog det er tale om, og at dette kan være nærmere 30 prosent, avhengig av hvordan naturskog defineres, og dermed kunne ha stor betydning for skogbruket.

Statsråden mener en hogststans i gammelskog også kan ha følger for ordningen med frivillig skogvern, og være negativt for de som jobber i skogsektoren. Bjelland Eriksen mener også at å verne all gammelskog/naturskog ikke vil utnytte optimalt bevilgningene til skogvern.

«Jeg er opptatt av at vi må gjennomføre tiltak som sikrer at vi bedre tar vare på naturen, samtidig som vi legger til rette for bærekraftig og langsiktig ressursutnyttelse, skriver Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i sin uttalelse. I november besøkte statsråden Østmarka utenfor Oslo, der visse områder har blitt til nasjonalpark. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Elvestuen kaller dette «et kaossvar for å skape forvirring og usikkerhet».

– Statsråden blander sammen og begynner å snakke om ulike definisjoner av naturskog som om det skulle være 30 prosent av arealene. Det er det jo ikke. Det er bare tull.

Ifølge Landskogtakseringens statistikk utgjør gammelskog nær fire prosent av skogarealet i Norge. Elvestuen understreker at både i Norge og Europa ellers ligger noe av gammelskogen i områder som allerede er vernet.

– Det er ikke godt nok kartlagt her heller hvor mye gammelskog og naturskog vi har. Under EUs definisjon er gjenværende gammel naturskog to-tre prosent av arealene. Det er ikke noe mer gammelskog i Norge enn i Sverige, Finland, Romania og Bulgaria, som er landene som har mest av dette i Europa, sier Elvestuen.

GAMMEL SKOG: «Gammel skog er viktig for mange truede arter og forslaget vil derfor ha positiv effekt for bevaring av naturmangfold i skog», skriver klima- og miljøministeren. Han mener likevel at forslaget om hogstforbud og vern av gammelskog og naturskog ikke er en god idé. (Turid Sylte)

Uenige om Norge må følge opp

Statsråden skriver i uttalelsen at selv om EU-kommisjonen i juni 2021 la fram en skogstrategi for EU-landene som inneholdt en målsetting om å verne all urskog og gammel skog innen 2030, er gjennomføring av strategien «opp til det enkelte land».

Elvestuen mener dette er feil.

– Dette er en konkret prosess. Forbudet er allerede innført, kartlegging skal skje innen 2025, og det formelle vernet skal skje innen 2030.

At statsråden mener hogstforbud og vern av gammelskog truer ordningen med frivillig vern av skog i Norge, mener Elvestuen også blir feil. Han kritiserer Ap- og Sp-regjeringen for å ha tatt vekk skillet mellom vern av gammelskog og frivillig skogvern. I statsbudsjettet har regjeringen flyttet midlene til skogvern fra en egen pott til en felles pott med flere andre typer vern, som nasjonalparker og marint vern.

– Dette er uryddig og gjør det vanskeligere for Stortinget å ha en føring på vern, og er selvfølgelig fordi regjeringen har tenkt å bruke penger fra dette på Østmarka nasjonalpark, sier Elvestuen.

Han understreker at det må bli gitt god erstatning for gammelskog og naturskog som vernes, uten at dette påvirker midlene til frivillig vern.

– Vi må gjøre flere ting. Dette handler om å ta vare på den viktigste og eldste skogen. Ved bare frivillig vern vil du ikke få med alle de mest verdifulle områdene. Og så har vi frivillig skogvern med mål om å verne 10 prosent av skogen. Vi må også stoppe avskogingen som det er mye av i Norge. Men det er ulike tiltak for å få dette til.

Frykter «tvangsvern»

Norskog, en medlemsorganisasjon for skogeiere, berømmer på sine nettsider Bjelland Eriksen for svaret. Norskog støtter statsrådens vurdering av at vern av gammelskog og naturskog vil bryte med prinsippet om frivillig vern av skog og at det i praksis vil bety «tvangsvern av skog».