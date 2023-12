Nei, aktiv dødshjelp bør aldri legaliseres på i Norge.

Først og fremst vet vi fra en studie fra Oregon at ca. 40 prosent av de som vil ha aktiv dødshjelp, gjør det på bakgrunn av at de føler seg som en byrde for samfunnet. Likevel velger Humanistisk ungdom å lansere kampanjen «La meg dø» midt i juletiden, hvor vi vet flere enn på lenge kjenner på mer ensomhet og føler seg som en byrde for familien rundt. Dette er mennesker vi som samfunn har sviktet. Løsningen på ensomhet bør aldri være assistert selvmord. Vår jobb er å sørge for at livet er litt lettere å leve.

Hadle Rasmus Bjuland, leder i KrFU (Foto: Forevig Film)

Menneskets verdi tar aldri slutt

For det andre snur vi opp ned på oppgaven til helsevesenet. Til alle tider har leger og helsepersonell på sykehus kjempet for å redde liv, fordi hvert eneste menneskeliv har en ukrenkelig verdi. Ved å innføre aktiv dødshjelp fraviker vi det prinsippet. Kanskje er det ikke rart at 70 prosent av landets leger er uenig i at aktiv dødshjelp bør innføres i Norge. Dette er aldri en oppgave vi kan forvente at helsepersonellet skal gjennomføre.

For meg er det paradoks at vi etterstreber å holde selvmordstallene lavest mulig, samtidig som politiske partier og organisasjoner presser på for at det skal være mulig å ta assistert selvmord. Menneskets verdi tar aldri slutt. Vi som samfunn bør aldri åpne opp for at livets slutt er noe vi har definisjonsmakt over. Vi må heller løfte menneskeverdet fra livets start til livets slutt, gjennom bedre palliativ pleie og en omsorg som tar vare på hele mennesket.

Dette er aldri en oppgave vi kan forvente at helsepersonell skal gjennomføre

Humanistisk ungdom argumenterer for at dette skal strengt reguleres. Erfaringene fra andre land har vist at det er en vanskelig oppgave. Skal tilbud om aktiv dødshjelp kun gjelde de med kroniske, fysiske smerter eller skal og psykiske lidelser kvalifisere? Skal det kun gjelde voksne over 18 år? I Nederland har grensen blitt senket til tolv år mens den i Belgia er helt borte. Syke barn og deres foreldre skal ikke bli møtt med spørsmål om aktiv dødshjelp, vi må heller sikre et helsetilbud og behandling som sørger for at livet er verdt å kjempe for.

En svak kampanje

Det er også skremmende å se hvordan Humanistisk ungdom blander sammen aktiv dødshjelp og passiv dødshjelp. Passiv dødshjelp handler om å avslutte behandling, det er ikke å hjelpe en person til å ta sitt eget liv. Aktiv dødshjelp er å gi medisiner eller behandling som direkte avslutter livet. Det er en vesentlig forskjell.

Kampanjen «La meg dø» er og forblir en fryktelig svak kampanje. Aktiv dødshjelp tilfører samfunnet flere etiske problemstillinger, press på enkeltpersoner, store spørsmål for folk i sårbare situasjoner og feil fokus i møte med syke pasienter. Vi heller må bruke våre ressurser og helsesystemet vårt til å fortsette arbeidet med å redde liv og gi god og helhetlig omsorg hele livet.