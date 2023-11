– Feigt å avstå fra et standpunkt om aktiv dødshjelp

– Det er stor splittelse i samfunnet rundt aktiv dødshjelp, derfor tror jeg folk avstår fra å mene noe om dette, sier leder av Humanistisk Ungdom, Kristina Williamson til Vårt Land.

I høst lanserte de kampanjen «La meg dø!», som tar et tydelig ja-standpunkt i spørsmålet om aktiv dødshjelp.

Et standpunkt Williamson håper kan være med på å utfordre moderorganisasjonen HEF. Hun mener HEF også bør tørre å være tydelige i hvor de står i spørsmålet om aktiv dødshjelp.

– Det er ikke nødvendigvis slik at de må være like tydelig i sitt ståsted, men HEF burde være trygge nok i seg selv til å ta stilling til saken, mener Williamson.

Leder av HEF, Christian Lomsdalen ønsker denne debatten velkommen.

Arendalsuka 2023 – Jeg håper at Humanistisk Ungdom greier å sette aktiv dødshjelp på agendaen i samfunnsdebatten, sier Christian Lomsdalen, leder i Human-Etisk Forbund. (Erlend Berge)

– Hvis ungdomsorganisasjonen vår vil løfte denne tematikken, så skal vi ikke hindre dem fra å gjøre dette, sier han til Vårt Land.

– Feigt av HEF

I dag er HEFs standpunkt rundt aktiv dødshjelp følgende: «Vi har avstått fra å ta stilling til saken. Men oppfordrer til en bred, saklig og informert debatt om dette viktige temaet».

Det er fraværet av standpunkt Williamson i HU synes er «feigt».

– I abortsaken har HEF et tydelig vedtak for abort, det samme gjelder rituell omskjæring, forteller hun, og legger til:

– Dette er store og betente temaer som har en påvirkning på folks liv, da syns jeg at det er litt feigt at de velger å avstå fra å ha en mening om aktiv dødshjelp.

Humanistisk ungdom har helt lov til å ta et standpunkt som moderorganisasjonen ikke har tatt — Christian Lomsdalen, leder av Human-Etisk Forbund

Ønsker intern diskusjon velkommen

Lomsdalen opplever ikke Humanistisk Ungdoms tydelige ja til aktiv dødshjelp som stridig mot deres nåværende vedtak. Slik deres standpunkt om aktiv dødshjelp foreligger, skapes det et rom for at det humanistiske verdigrunnlaget kan være både for og mot aktiv dødshjelp.

– Humanistisk Ungdom har helt lov til å ta et standpunkt som moderorganisasjonen ikke har tatt. Det står de mer enn gjerne fritt til å gjøre, sier han, og tilføyer:

– Samtidig er de en del av våre styrer og har derfor muligheten til å fremme disse standpunktene der. Jeg håper at HU greier å sette aktiv dødshjelp på agendaen i samfunnsdebatten og at vi som samfunn tar en diskusjon om det.

– Så det er ingen som har løftet denne debatten internt enda?

– Det er ingen forslag som ligger om å ta denne kampen på nytt internt enda, nei.

– Tabubelagt

– Døden er tabubelagt og folk ønsker ikke å vite så mye om den, men vi må snakke om det, sier Williamson.

Hun mener at å åpne opp en dialog, eksternt som internt, vil gjøre det mindre skummelt å stå inne med egne tanker rundt døden. Dette tror hun kampanjen «La meg dø!» vil bidra med.

– Selv om det er et alternativ betyr det ikke at man må benytte seg av tilbudet, folk står selv fritt til å ta selvstendige valg om egne liv, sier hun, og legger til:

– Dette er jo en kampanje for medlemsmassen vår, det er ikke så mange som er kjent med hvordan politikken ligger på det feltet.