I kronikken «Mer makt til lærerne» (Vårt Land 17.10) uttrykker lærer Jan Jørgen Skartveit bekymring for utfordringene med å opprettholde et trygt og inkluderende læringsmiljø i norske skoler. Skartveit tar opp en problemstilling som blir stadig mer relevant: Lærere som krenker elever. Denne bekymringen er relevant, da det kreves en balanse mellom å beskytte elevenes rettigheter og lærernes rettigheter til å unngå urettferdige anklager.

Ingrid Grimsmo Jørgensen (privat)

Med økende kompleksitet knyttet til elevenes atferd, pålegges lærerne et større ansvar. Samtidig vokser forståelsen for viktigheten av trygge læringsmiljøer og sterke lærer-elev-relasjoner for både trivsel og faglig utvikling. Det er derfor viktig å utforske hvilke tiltak som kan bidra til å forebygge slike situasjoner og sikre at lærer-elev-relasjonene forblir trygge og profesjonelle.

Beskytter mot mobbing

I Norge har Elevundersøkelsen vist at noen elever blir utsatt for mobbing av voksne på skolen, og dette øker risikoen for mobbing fra medelever. Mobbing kan variere fra psykisk mobbing som ydmykelser foran klassen til fysisk mobbing som å bli holdt hardt eller dyttet av læreren. Eldre elever og gutter ser ut til å være mest utsatt.

Paragraf 9A i opplæringsloven, også kjent som «elevens arbeidsmiljølov», har som mål å beskytte elever mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, både fra medelever og lærere. Loven krever at rektor skal undersøke saker, varsle skoleeiere og iverksette tiltak for å sikre trygge skolemiljøer.

Må jobbe med kulturen

For å forebygge mobbing mellom lærere og elever og oppnå sterke lærer-elev-relasjoner, må skolene ta flere viktige skritt. Det første skrittet i forebygging av lærermobbing er å sørge for at lærere og skolens ansatte har tilstrekkelig opplæring og bevisstgjøring om hvordan man skaper et inkluderende og respektfullt læringsmiljø. Lærere må også være bevisste om egne fordommer og ubevisste holdninger som kan påvirke måten de samhandler med elevene på. Lærere må systematisk arbeide for at lærer-elev-relasjonene forblir profesjonelle, respektfulle og trygge. Det er ikke nok å ha retningslinjer på papiret – skolene må systematisk skape en kultur der mobbing, diskriminering og trakassering ikke tolereres.

Skolen må ta elevers bekymringer om lærermobbing på alvor og ha en klar fremgangsmåte for oppfølging. Klare retningslinjer og prosedyrer for å håndtere bekymringer er avgjørende for å sikre at alle føler seg trygge og inkluderte. Det er viktig at ansatte som blir kjent med krenkelser, uavhengig av avsender, rapporterer det videre til skoleledelsen for nødvendig oppfølging og undersøkelse. Dette sender et sterkt signal om nulltoleranse for lærermobbing. Regelmessig evaluering av læringsmiljøet og trivselsundersøkelser blant elever er nødvendig for å identifisere problemer og iverksette tiltak for å forhindre gjentakelse.

Lærere trenger støtte

Lærere må ha tilgang til støtte og veiledning for å håndtere vanskelige situasjoner i klasserommet. Dette støtteapparatet kan inkludere hjelp fra erfarne kolleger, rådgivere eller fagpersoner innen skolemiljøarbeid. Å sikre at lærere føler seg støttet i sitt arbeid er en investering i trivsel og sikkerhet for alle elever. Skoler må på forhånd utvikle en plan som beskriver hvordan de skal håndtere kritiske situasjoner som kan oppstå.

Mobbing i klasserommet kan være vanskelig å oppdage og det kan være utfordrende for en ansatt å vite hva en skal gjøre. Det kreves derfor at alle ansatte ved skolen får mer kunnskap om at denne type mobbing kan skje, hva de skal være oppmerksomme på og hvordan de skal håndtere det når det skjer.

Godt læringsmiljø

Skolene må kontinuerlig overvåke effektiviteten av tiltakene som er satt i gang for å forebygge lærermobbing, og må jobbe forebyggende for å bygge kapasitet og kompetanse på dette området. Forebygging må skje ved å lage en god handlingsplan og gjennom å skape autoritative klima i voksenmiljøet ved skolen.

Ved å fremme respekt, toleranse og trygg kommunikasjon mellom lærere og elever i klasserommet, og ved å ha klare retningslinjer og prosedyrer for å håndtere bekymringer, kan skolene bidra til å skape et læringsmiljø der alle føler seg trygge og inkluderte.