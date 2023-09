Takk til Vårt Land for debatten om norsk misjonering i verden og klimautslipp denne virksomheten står for ved å bruke fly over lange avstander. Misjonen arbeider for å spre evangeliet om Guds frelse, mens klimautslippene kan føre til et helvete for mange på jorda, spesielt de fattige som misjonen samarbeider med.

Jeg skal ikke bidra til å løse dette teologiske dilemmaet, men vil peke på hvordan klimaeffekten av utslipp fra fly forsterkes når det dannes kondensstriper bak jetfly.

Sigbjørn Grønås, medlem i besteforeldrenes klimaaksjon (privat)

Prioriterer å spare drivstoff

Flyprodusentene preges av høy ingeniørkompetanse for å minimalisere bruken av drivstoff. Derfor foregår det aller meste av flytrafikken over lange avstander i store høyder der luftens tetthet er liten. Videre preges jetflyene av lette materialer og aerodynamisk perfeksjon. Klimautslippene utgjør cirka to prosent av totale utslipp, eller omtrent det samme som norsk produksjon av olje og gass står for.

All bruk av fossilt drivstoff må utfases om vi skal nå klimamålene. Er det mulig for disse flyene? Det er vanskelig å elektrifisere jetmotorene, mest fordi batterier er tunge. Det pekes på biodrivstoff, men å nå klimamålene krever at vegetasjonen tar opp og holder på så mye CO2 som mulig. Eksperter mener det er svært lite som kan gjøres for passasjerflyene som flyr i disse høydene.

Atmosfæren er en viktig del av den jorda Gud skapte, en visdom er representert i drivhuseffekten som sikrer oss et klima for liv. Utslippene øker drivhuseffekten noe, men forsterkes videre av flere effekter, først og fremst ved at fuktigheten - en effektiv drivhusgass - økes når temperaturen øker. Det mest usikre er hvordan endringer i skyene kan øke oppvarmingen. Nyere forskning tyder på at slike endringer vil forsterke krisa.

Forstyrrer skylaget

I høydene der langdistansefly ferdes i er det stort sett veldig tørt, men skyer kan dannes og kalles da cirrusskyer. De består av iskrystaller og gir en stor drivhuseffekt, dvs sollyset forstyrres lite, samtidig som strålingen fra jorda absorberes effektivt. Jetmotorene gir ekstra vann og partikler til atmosfæren. I de store høydene resulterer dette i kondensstriper, altså ekstra cirrusskyer som gir større drivhuseffekt. Slik øker effekten av CO²-utslippene. Partiklene som tilføres kan ha en effekt i motsatt retning.

Å bruke luftrommet som søppeldynge fremstår for meg som miljøkriminalitet som ikke straffes, det samme gjelder å tilføre ekstra skyer i store høyder fra vann fra jetmotorer.

Det er den rike mann som flyr mest. Bill Gates sies for eksempel å fly åtte ganger rundt jorda hvert år. Den rikeste prosenten av verdens befolkning står for 26 prosent av klimautslippene. «Kristne må ikke leve med den rike mann», sa min mor, som var enke uten arbeid utenfor hjemmet.

Et ønske jeg har er at misjonsorganisasjonene og Kirkens Nødhjelp hjelper fattige land til å rettsforfølge dem som har hovedskylden for deres klimalidelser, som etter alt å dømme vil øke mye i framtiden. Uten tvil er det produsentene av fossilt drivstoff som har hovedskylden. Tidligere ble ikke tropiske sykloner observert på den sørlige halvkule. Men i dag opplever det lutfattige landet Madagaskar slike ødeleggende stormer hvert år. Og landet er uten skyld.

