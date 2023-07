Igjen har koranbrenning blitt et aktuelt tema i samfunnsdebatten. Flere koranbrenninger i Sverige den siste tiden har møtt reaksjoner og sinne fra andre land. Her i Norge har også flere koranbrenninger i regi av Sian funnet sted den siste tiden, blant annet på Holmlia.

Med dette som bakgrunn ble jeg forrige uke invitert til å debattere koranbrenning i Dagsnytt 18 mot Maria Zähler i Oslo FrP. Mitt hovedpoeng i debatten var hvor påfallende og trist jeg synes det er at det store flertallet av norske politikere tier om Sian, koranbrenning og de øvrige hatytringene- og handlingene de kommer med mot muslimer.

Muslimer står alene

Muslimer står i altfor stor grad alene i møte med hetsen, koranbrenningen og sjikanen de blir utsatt for fra blant annet Sian. At disse hatytringene mot muslimer får stå tilnærmet uimotsagt fra det store flertallet av norske politikere, er med på å skape en utrygg og ubehagelig hverdag for norske muslimer.

Som Vårt Land har omtalt gikk 18 muslimske trossamfunn i fjor sammen om å sende et brev til statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Kjersti Toppe, med klar beskjed om hvordan de opplever Sians koranbrenning og øvrige sjikane. «Med dagens situasjon føler vi at våre barns identitet og trygghet er truet», skriver de i brevet.

Ytringsfrihet kan ikke være uten begrensninger

Når foreldre ikke tør å sende barna sine til moskeen, med en høyst reell frykt for at ungene skal bli hetset på veien, er vi som politikere nødt til å ta grep. Dette er i mine øyne et klart brudd på religionsfriheten og fullstendig uakseptabelt. Muslimske barn skal føle seg trygge og få utøve religionen sin i fred uten frykt for sjikane, hets og hatkriminalitet.

Motargumentet som alltid kommer opp når jeg eller andre i mitt parti, Partiet Sentrum, tar til ordet mot koranbrenning er «ytringsfrihet». Jeg er enig i at ytringsfrihet er viktig, men den kan ikke være fullstendig uten begrensninger. Når Sian får relativt fritt spillerom til å fremme hets, hatytringer og konspirasjonsteorier mot muslimer, skader det muslimers trygghet.

Ikke konstruktiv religionskritikk

§ 185 i straffeloven skal gi et vern ovenfor diskriminerende eller hatefulle ytringer mot noen på grunn av deres religion. Dette mener jeg koranbrenningen og hatytringene fra Sian burde falle inn under. Sjikanen de bedriver er helt absurd, og vi trenger flere motstemmer.

I et livssynsåpent samfunn skal det være rom for både religionsutøvelse og religionskritikk, men koranbrenningen Sian driver med er på ingen måte konstruktiv religionskritikk. Tvert imot er det en hathandling som rammer alle muslimer. Jeg skulle ønske at flere politikere meldte seg på i denne debatten, det trengs.

