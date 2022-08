Foreldre tør ikke sende barna til moskeen på grunn av Sian

VARSKO: Flere muslimske trossamfunn opplever at foreldre vegrer seg for å sende barn til moskeen i frykt for å møte Sian-aktivister. – Vi ønsker ikke å begrense ytringsfriheten, men vil bli tatt seriøst, sier daglig leder i Oslo-moské.