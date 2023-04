«Kirkens Nødhjelp fraskriver seg ansvaret for blyforgiftning på romske flyktninger»

Årets fasteaksjon er akkurat avsluttet, og Kirkens Nødhjelp har samlet inn flere millioner til rent vann. Dette viser ikke bare på giverglede i det norske folket, men givertillit. Nordmenn stoler på Kirkens Nødhjelp, blant annet fordi de har profilert seg som en organisasjon som ikke bare lindrer, men som kjemper for en mer rettferdig verden. Med deres egne ord vil de «Beskytte nødlidende, fattige og undertryktes verdighet og sammen med dem kjempe for deres grunnleggende rettigheter».

Samtidig fraskriver den samme organisasjonen seg ansvaret for blyforgiftning påført romske flyktninger i leire driftet av dem.

(Kirkens Nødhjelp svarer: «Dessverre retter Memetovic, Selling og Solvor kritikk i feil retning»)

Blyforgiftede leirer under norsk administrasjon

I 1999, under kosovokrigen, ble 8.000 romer fra nordlige Kosovo tvunget til å forlate sine hjem på grunn av krigens ødeleggelser. 600 av disse ble plassert i leirer for internt fordrevne flyktninger nær industrikomplekset Trepca, en gruve for bly og andre tungmetaller. Slagghaugene av blyholdig jord utsatte flyktningene for blyforgiftning gjennom forurenset luft, vann og jord.

Hjemmene deres var ødelagte, de hadde ingen penger eller identitetspapirer, og ingen ville ta imot dem som flyktninger. De var i praksis uten bevegelsesfrihet.

Kirkens Nødhjelp har nå en ypperlig sjanse for å ta sin del av ansvaret for skadene som ble påført romske flyktninger i leire driftet av dem, skriver Solvor Lauritzen, Sunita Memetovic og Jan Selling. Lauritzen er førsteamanuensis i pedagogikk ved MF vitenskapelig høyskole, Memetovic er advokat i Ericksson & Häggquist, og Selling er dosent i historie og lektor i kritiske romske studier ved Södertörns högskola. (Privat)

FN hadde ansvaret for leirene, og engasjerte andre organisasjoner for driften. Det var slik det gikk til at romske flyktninger bodde i flyktningleirer drevet av Kirkens Nødhjelp.

Det var allmenn kunnskap at området var forgiftet. Men for å skaffe bevis, tok blant annet romske aktivister og Verdens helseorganisasjon initiativ til medisinske og kjemiske undersøkelser så tidlig som i 2000. Målingene viste de høyeste nivåene av bly som noen gang er registrert hos mennesker. Verdens helseorganisasjon anbefalte da umiddelbar evakuering. Men selv om Kirkens Nødhjelp visste om det fatale problemet fra start, og ble kontinuerlig påminnet om det fra romske aktivister og organisasjoner, var det først etter tre år de trakk seg ut av arbeidet.

Kirkens Nødhjelps ansvarsfraskrivelse

I 2011 forsøkte 129 av de internt fordrevne romene, i samarbeid med advokaten Dianne Post, å klage Kirkens Nødhjelp inn for brudd på OECDs retningslinjer. I saksdokumentet har flyktningenes advokater gitt hjerteskjærende beskrivelser av konsekvensene blyforgiftningen hadde i flyktningenes liv, som hjerneskader og dødsfall. For eksempel:

«Kvinnene i leirene beskriver mange dødfødte babyer og mange spontanaborter. Enda verre, mange kvinner vet at barna deres vil bli født psykisk utviklingshemmede og drikker derfor lusesjampo eller plantevernmidler for å abortere».

Men Kirkens Nødhjelp er ifølge OECDs retningslinjer ikke er å regne som en bedrift, og Kirkens Nødhjelps rolle og ansvar ble derfor aldri prøvd.

Men Kirkens Nødhjelp svarte på anklage gjennom Norges OECD-kontaktpunkt. I svaret fremkommer at de så situasjonen som alvorlig, og kontinuerlig jobbet for å forbedre situasjonen til de romske flyktningene.

Samtidig kan svaret leses som en ansvarsfraskrivelse. De skriver blant annet at flyktningene på et tidspunkt gikk i streik gjennom å nekte å ta imot helsehjelp. Flyktningene ønsket desperat å få flytte fra et giftig til et rent miljø, og tok i bruk ett av få midler de hadde til rådighet. Men i beskrivelsen, får man inntrykk av at organisasjonen derfor mener flyktningene delvis er skyld i sin egen ulykke, og de beskriver den sterke motstandshandlingen fra de romske flyktningene som et mislykket forsøk på «press» – med anførselstegn.

Ønsket om å få komme seg bort fra det giftige miljøet ble fremmet allerede i 2006, samme år som Kirkens Nødhjelp tok over driften. De romske flyktningene ønsket å få flytte til Nord-Europa eller Canada. Norges OECD-kontaktpunkt skrev kaldt i utredningen at «det var urealistisk».

Det er ingen tvil om at Kirkens Nødhjelp ville gjøre godt, og at de også gjorde en innsats for å forbedre situasjonen for de internt fordrevne. Like fullt mener vi at Kirkens Nødhjelps ansvar for blyforgiftningen av de romske flyktningene burde prøves, og at Kirkens Nødhjelp bør ta mer ansvar enn de hittil har gjort.

Tre steg for rettferdighet

Nå jobber jurister ved Harvard for å holde FN ansvarlige for blyforgiftningen av romske flyktninger. I en rapport publisert i november 2022, foreslår de tre konkrete handlinger de mener FN bør foreta seg. Kravene er like relevante for Kirkens Nødhjelp.

For det første, en beklagelse som oppfyller kravene i menneskerettighetsloven. Det vil innebære en anerkjennelse av art, omfang og varighet av de påførte skadene; at de tar ansvar for skadene; og en beskrivelse av hva organisasjonen vil gjøre for å ikke påføre liknende skader i fremtiden.

For det andre bør de rammede få individuell kompensasjon. For mange har selve livet blitt ødelagt. Ingen penger kan erstatte dødfødte barn eller kompensere for hjerneskader forårsaket av forgiftning. Økonomisk kompensasjon er derfor ekstra viktig, for å lindre den lidelsen det er mulig å lindre, gjennom å i det minste forbedre deres tilgang til medisiner, sunn mat og andre tiltak som kan dempe virkningene av blyforgiftningen. Strukturen for dette er allerede på plass, i form av et fond etabler av daværende generalsekretær i FN Guterres. Men så langt er det bare Qatar som bar bidratt til fondet, med 10.000 USD. Norge, og Kirkens Nødhjelp har altså blitt forbigått av Qatar.

For det tredje har de blyforgiftede romene selv fremmet ønske om forbedret tilgang til helsehjelp, samt jevnlig testing av blynivået i blodet. Lokale helsesentre er for øyeblikket ikke i stand til å møte helsebehovene skapt av blyforgiftningen, og pasienter blir ofte krevd for betaling.

En ypperlig mulighet

Kirkens Nødhjelp definerer selv som sitt oppdag å «Beskytte nødlidende, fattige og undertryktes verdighet og sammen med dem kjempe for deres grunnleggende rettigheter.»

Nå er en ypperlig sjanse for akkurat det: Ta sin del av ansvaret for skadene som ble påført romske flyktninger i leire driftet av dem, og oppfordre så FN å følge etter.