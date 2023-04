Altfor mange elever går gjennom skolegangen uten å lære om sex, grensesetting og overgrep. Heldigvis er flere politiske partier i ferd med å innse at sterkere grep må tas for å sikre at alle elever får god undervisning. Men hvorfor viser ikke kunnskapsminister Tonje Brenna den samme politiske viljen?

I sitt brev til Stortinget avviser Brenna et representantforslag om en styrket, helhetlig seksualitetsundervisning. Brenna uttrykker tillit til at universiteter, høyskoler og andre fagmiljøer har relevant kunnskap for å styrke kompetansen til ansatte i barnehage og skole, og viser til rammeplanen for barnehage og læreplanverket.

Monica Sydgård er leder for Redd Barnas norgesprogram. (Redd Barna)

Brennas argumenter står i sterk kontrast til behovene som flagges i skolesektoren: Elever etterlyser mer og bedre seksualitetsundervisning. Lærerstudentene sier at de ikke får god nok undervisning. Lærerne sier at de trenger mer kompetanseheving for å undervise om seksualitet, grenser og overgrep, og ikke minst – bedre kunnskap om hva de skal gjøre om de er bekymret for et barn.

Behov for styrket undervisning

Nylig uttalte Kvinnehelseutvalget at de er lite imponerte over dagens seksualitetsundervisning. Utvalget foreslår tidligere og oftere undervisning - og et «seksualitetsløft» i all lærerutdanning. Behovet for styrket seksualitetsundervisning understrekes også i Redd Barnas nye undersøkelse, hvor 98 % av de spurte lærerstudentene svarer at de trenger kompetanse på helhetlig seksualundervisning. Så hvorfor får ikke lærerstudenter, lærere og barnehagelærere kunnskapsløftet de etterlyser?

Kunnskapsministeren har rett i at læreplanverket og barnehagenes rammeplan er styrket på seksualitetsopplæring. Men dette står ikke i motsetning til å satse på kompetanseheving blant lærerne, barnehagelærerne og for dem som utdanner nye lærere. Tvert imot. Fagfornyelsen, med nytt læreplanverk, er kartet som har satt målet og retningen.

Bruk opptrappingsplanen mot vold og overgrep!

Redd Barna ber om at Brenna gir lærerne og lærerstudentene verktøyene de trenger for å nå fram til målet om styrket seksualundervisning som forventes gjennom fagfornyelsen. Et godt sted å starte er med en styrket politisk satsing på helhetlig seksualitetsundervisning gjennom opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Dette er en tverrfaglig plan som regjeringen utvikler for å bekjempe vold og overgrep i Norge.

Fremdeles blir ett av tjue barn utsatt for overgrep - det er mer enn ett barn i hvert klasserom. Én av ti har blitt utsatt for vold i hjemmet flere ganger. I videregående skole har én av åtte jenter blitt presset eller tvunget til seksuelle handlinger eller samleie det siste året. Dette er alvorlige brudd på barn og unges rett til beskyttelse, som må tas tak i, gjennom opptrappingsplanen. Og planen må følges av en reell økonomisk storsatsing over statsbudsjettet.

Kunnskap er viktigste virkemiddel

Hvert eneste barn har rett til å bli beskyttet mot overgrep. Norske myndigheter, som har signert barnekonvensjonen, har ansvar for å gjøre alt i sin makt for å innfri denne rettigheten. Et at de viktigste virkemidlene for å forebygge overgrep, er at barn og unge får mer kunnskap om seksualitet, kropp og grenser. Det får barna ikke, dersom lærerne og barnehagelærerne ikke føler seg rustet til å gi en slik undervisning.

Med opptrappingsplanen har regjeringen, med kunnskapsminister Brenna i spissen, en unik mulighet til å beskytte barn bedre mot overgrep. Grip den!

