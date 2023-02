Prost Raag Rolfsen påstår i Vårt land at «Det var en stor feil av kirkeledelsen ikke å melde disse konsekvensene tilbake til bevilgende myndigheter når forslaget til statstilskudd ble kjent». Denne påstanden medfører ikke riktighet.

Stortinget har vedtatt at Den norske kirke skal være en landsdekkende folkekirke. Derfor er vi hele tiden opptatt av å peke tydelig på hvilke behov kirken har overfor myndighetene. Det er en kontinuerlig dialog om kirkens rammevilkår. Som i pandemien har vi valgt en strategi der vi er tydelige på våre krav direkte til myndighetene, fremfor å rope høyt i avisspaltene. Vi har større tro på jevn og god dialog for å fremme våre behov.

Kristin Gunleiksrud Raaum er leder i Kirkerådet. (Guro A. Midtmageli)

Har advart om forslagets konsekvenser

Etter at regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett deltok vi på høring i Stortingskomiteen. Her advarte vi om forslagets konsekvenser for trosopplæring, prestetjeneste og diakoni. Når tilskuddet er et godt stykke under det som var forventet pris- og lønnsvekst, var vi tydelige på at det ville gå ut over antall årsverk.

Før statsbudsjettet ble lagt frem, brukte regjeringen all sin tid på å advare om et stramt budsjett. Det ble et stramt budsjett, og trangere enn vi trenger – men, i oktober var vi takknemlige for at kirken ikke hadde fått direkte kutt i tilskuddet. Vi ønsket oss full kompensasjon for lønns- og prisvekst, men som andre aktører som finansieres over statsbudsjettet, fikk vi ikke det.

Håper på støtteordning

Samtidig fortsetter vi dialogen med myndighetene. Akkurat nå handler det om strømstøtte til kirkene, som er kritisk for kirkens tilbud. Det finnes ingen statlige kompensasjonsordninger for kirkebygg, og ukentlig kan vi lese avisoppslag om kirkebygg som må stenge helt eller delvis. Økte strømpriser går også utover kirkens ansatte og drift. Sammen med KA har vi god dialog med departementet om dette, og håper på en støtteordning for kirkene.