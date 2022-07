I et innlegg i Vårt Land anklager Senterungdommen oss i Venstre for rusromantisering. De mener rusdebatten er på villspor, og omtaler Abid Rajas utspill om legalisering av cannabis som stigmatiserende og polariserende.

Men det er heller forbudspolitikken Senterungdommen forfekter, som fører til stigmatisering av rusbrukere.

Nixon ville skremme

Helt siden Richard Nixon erklærte «the war on drugs» på 70-tallet, har forbudspolitikkens mål vært å påføre rusbrukere et stigma for å skremme folk fra å bruke ulovlige rusmidler. Nixons politikk var ikke fundert på kunnskap eller faglig overbevisning, men var ment som et påskudd for å kriminalisere hovedfiendene hans; svarte og venstresidens hippier, som begge var hyppige brukere av cannabis.

REGULERING: «Ruspolitikken bør erstatte forbud med reguleringer, på samme måte som dagens restriktive alkoholpolitikk», skriver Hans Jacob Huun Thomsen, 2. nestleder i Unge Venstre.

Stigmatiseringen ligger altså dypt forankret i forbudspolitikkens røtter. Mens bruken av alkohol, samfunnets farligste rusmiddel, har blitt normalisert, har brukere av ulovlige rusmidler blitt møtt med fordømmelse, frykt og fordommer. Nylig kom det også frem at politiet har bedrevet systematisk overgrep av rusbrukere – en praksis som Senterpartiets justisminister Emilie Enger Mehl nekter å beklage for.

Det er nettopp denne stigmatiseringen som Abid Raja og Unge Venstre tar et oppgjør med.

Finansierer terror og kriminelle gjenger

Senterungdommen ser også ut til å være blinde for konsekvensene av dagens forbudspolitikk.

Det er nemlig dagens forbud mot ulovlige rusmidler som gjør at vi finansierer terror- og mafiavirksomhet, hvor narkotikakarteller tjener seg styrtrike på å selge ukjente stoffer på det svarte markedet. I Oslo er det salg av hasj som står for den sentrale inntektskilden til de kriminelle gjengene som rekrutterer ungdom ned i 14-årsalderen.

En legalisering av cannabis, der staten tar kontroll over omsetningen, vil fjerne det økonomiske grunnlaget for organisert kriminalitet, og drastisk redusere det illegale markedet, slik man har sett i Uruguay. I tillegg vil man få bukt med problemet om at kriminelle selger ukjente stoffer til alle døgnets tider, uavhengig av kjøpernes alder.

Ruspolitikken bør erstatte forbud med reguleringer, på samme måte som dagens restriktive alkoholpolitikk. Der har vi begrensede åpningstider, klare aldersgrenser og full kontroll over hva som selges. Får vi legalisert lettere rusmidler, vil dermed tilgjengeligheten bli begrenset, samtidig man kan kvalitetssikre innholdet i stoffene. Slik vil en regulert omsetning gjøre livet tryggere for mange mennesker.

Fordummende påstander

Innleggsforfatterne skriver at «veien fra en joint til avhengighet er kort». Cannabis er ikke noe gateway-drug, slik Senterungdommen antyder. Det er ingen forskning som tyder på at bruken av cannabis fører til at man går over til tyngre stoffer.

Imidlertid fører dagens svarte marked at flere selgere pusher tyngre stoffer på brukerne. En legalisering vil løse denne utfordringen. Får et rusmonopol kontroll over utsalget vil man kunne skjerme kunden som skal kjøpe seg litt cannabis, fra å bli tilbudt heroin av ekspeditøren. Dersom Senterungdommen virkelig er opptatt av å hindre overgangen til tyngre stoffer, bør de derfor stille seg bak en regulert omsetning.

Se på konsekvensene

Mens Senterungdommen baserer ruspolitikken på gamle dogmer, ser vi at stadig flere land innser at krigen mot narkotika har feilet. Canada, Luxemburg, Malta og flere amerikanske delstater har allerede legalisert cannabis. I fjor ble også den nye regjeringen i Tyskland enige om å følge etter.

Venstres standpunkt om å legalisere cannabis er hverken radikalt eller «rusromantisk». Det handler derimot om å ta innover seg de farlige konsekvensene av dagens forbudspolitikk, og basere ruspolitikken på kunnskap og fakta. Det burde Senterungdommen også gjøre.