Hugin og Munin har en stolt historie i Vårt Land. Ravnene er blitt gamle, men forsøker å være like kule. Mange aviser har kopiert Vårt Lands ravner, og gjør det ofte bra. Selv om alle disse spaltene stort sett lever av å skrive morsomme ting om trykkfeil i egen avis.

Sparker nedover

Hva er utfordringen for ravnene? Jo, kombinasjonen av å være for intern (spøk med interne kirkelige forhold ingen skjønner), at man fortsatt synes at sex er veldig spennende og festlig – og at man ikke har forstått humorens vesen.

Så hva er det? Jo, humor sparker oppover og avslører, den sparker ikke nedover eller mobbe. Det er helt i orden å følge opp bilagets reportasjer om mektige ledere i Hillsong, om «all in» eller kollega Dagen i Bergen, vitsing med den frittalende Atle Sommerfeldt, den ledende Olav Fykse Tveit, bekymrede Rolf Kjøde – eller meg selv og MF for den saks skyld.

Men det er ikke greit å skrive ironisk om et ungt par som finner trygghet i å lese Bibelen sammen, som i utgaven 30. mars, selv om dette unge paret har uttalt seg til konkurrenten Dagen. Flaue vitser om unge mennesker som ønsker å leve rett og trofast sammen, eller forsøker å følge kristne råd om godhet og troskap i ekteskapet, hva er poenget?

For meg virker det som om ravnene er litt flaue over å jobbe i en kristen avis, hedninger som de er — Vidar L. Haanes

Humor er dypt alvorlig!

For meg virker det som om ravnene er litt flaue over å jobbe i en kristen avis, hedninger som de er, og derfor må ha ironisk distanse til kristne tros- og samlivsidealer.

Jeg kunne skrevet dette innlegget mange ganger med ulike konkrete eksempler, og har tenkt på det lenge. Det er en betydelig forskjell – i alle fall i mitt hjerte – mellom ironisering over unge bibellesere og ironisering over åndelige ledere som vil presse usikre mennesker inn i bestemte mønstre.

Kanskje burde ravnene ta seg en liten ferie på Island, tenke gjennom sitt mandat og reflektere over sitt etiske ansvar. Vær gjerne skarpere, modigere, klokere, men hold dere unna vanlige, gode, kristne folk. Dere har misforstått poenget med at «Det er vanlige folks tur nå». Humor er dypt alvorlig! Maktkritisk og avslørende humor er uvurderlig!

[ Ny podkast-episode: Er det pinlig å være «for» kristen i folkekirka? ]