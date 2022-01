UTILGJENGELIG PREKESTOL: – Der prekestolen er opphøyd, blir den utilgjengelig for rullestolbrukere og den som har gangbesvær. Et slikt arkitektonisk grep reflekterer en ableistisk forventning om at en prest kan stå, påpeker kronikkforfatterne (illustrasjonsbilde). (Gorm Kallestad/NTB)