Nå er spørsmålet om legal diskriminering av kvinnelige prester i det nordligste bispedømmet avgjort for denne gang.

Nord-Hålogaland bispedømme har nemlig konkludert: Når det er praktisk mulig, settes det fortsatt inn mannlig prest dersom pårørende ønsker det. Det blir heller ikke noen oppfordring om at biskopen ikke forordner gudstjenester i lokaler der kvinnelige prester ikke er velkomne. Denne praksisen gjelder ikke bare for kvinner, men også for mannlige prester med et inkluderende samlivssyn.

Nord-Hålogaland har vunnet de konservative, men kostnaden kan bli høy for prestene

Reell spenning

Avgjørelsen går på tvers av konklusjonen til bispedømmets utvalg for likestilling, inkludering og mangfold. De leverte sin tiltaks- og handlingsplan i fjor og ønsket i den å endre dagens praksis. I planen oppfordret de arbeidsgivere og organiserende instanser til å likebehandle alle ansatte på tvers av kjønn og meninger. Dette ble strøket i bispedømmerådets behandling.

Situasjonen er at Den norske kirke, spesielt i nord, rommer både kvinnelige prester og medlemmer som ikke aksepterer kvinnelige prester. Ofte er ikke det et praktisk problem, andre ganger kan det være det. Men ved siden av det praktiske, ligger flere vonde spørsmål om kirkesyn, teologi, tradisjon og menneskeverd.

Man kan være glad eller lei seg for konklusjonen til Nord-Hålogaland bispedømmeråd. Men uansett hva som hadde blitt utfallet, kan ingen avgjørelse nulle ut motsetningene mellom rettelige medlemmer og rettelige ansatte.

For høy kostnad?

En bred folkekirke rommer ikke bare et generelt mangfold, men også ståsteder som står i motsetning til hverandre. Der noen ser full likebehandling som helt sentralt i evangeliet, ser andre Bibelens patriarkalske sider som normative. Begge synspunkter lar seg argumentere for innen den evangelisk-lutherske tro og begge har solide tradisjoner bak seg. Det betyr at kirkeledelsen må regne med å navigere i forskjellen snarere enn å nedkjempe den.

For læstadianere og andre konservative, betyr bispedømmerådets avgjørelse mye. For kvinnelige prester og deres allierte, betyr det også mye, men i negativ retning. Imidlertid vet de som søker prestejobb i nord om de særegne teologiske og kulturelle forholdene, og må være forberedt på å leve med dem. Slik er det også andre steder, bare med andre særegenheter. Det må innebære en viss vilje til pragmatisme, selv om det ikke nødvendigvis er så lett for dem det går ut over. Det kan koste å være inkluderende.

Nord-Hålogaland bispedømmeråd har latt hensynet til de konservative gjøre utslaget. Samtidig har de gitt et tydelig signal til alle som vil søke prestejobb der i fremtiden: Her kan ditt kall risikere å måte vike. Den kostnaden kan bli for høy for en del.