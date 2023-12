Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

I helgen var det flere steder i landet store og ensidige demonstrasjoner mot Israels krigføring på Gazastripen. Mange mennesker reagerer med god grunn på bildene og videoene av de sivile lidelsene. Det er gode og overbevisende grunner til å be om at kamphandlingene opphører umiddelbart. Det ser også ut til å være en voksende holdning blant israelere flest.

Selv om det er gode grunner til å demonstrere mot krigføringen, er det behov for å argumentere mot ensidigheten i helgens demonstrasjoner.

Hamas kan også legge ned våpnene

Det er grunn til å minne om at krigen utkjempes mellom to parter, der disse består av den israelske hæren og terrororganisasjonen Hamas. Dersom minst en av disse legger ned våpnene, stanser krigshandlingene. I helgen var det ingen tegn til at demonstrantene ba Hamas legge ned våpnene. Dersom målet er å stanse krigen, bør man i det minste be begge parter om å stanse krigføringen.

Tvert imot ble det blant annet ropt slagord som inneholdt påstander om at Israel driver med folkemord. Som flere eksperter har vært inne på tidligere er det en dypt problematisk bruk av begrepet. Krigen på Gazastripen må stanse, men det er ikke forelagt bevis for at det foregår noe folkemord. Den begrepsbruken bidrar bare til en ytterligere demonisering av den ene parten.

Hvilke ord og begreper som brukes kan være forskjellen på bruk av dødelig vold eller fredelige demonstrasjoner.

Demonstrantes krav om å stanse krigen, er et helt legitimt krav. Det kravet kan stilles uten å tømme viktige folkerettslige begreper for innhold.

Eskalerende ordbruk

Hvilke ord og begreper som brukes om krigen på Gazastripen er ikke bare intellektuell tankelek. Det er også viktig med tanke på hvordan folk oppfatter konflikten, og hvilke handlinger de deretter foretar seg. Etter de siste ukenes avsløringer om terrorplaner i flere europeiske land, tilsynelatende planlagt av Hamas-medlemmer, er det ingen grunn til å undervurdere retorikkens virkning. Det viser også hvilken organisasjon Hamas er.

Hvilke ord og begreper som brukes kan være forskjellen på bruk av dødelig vold eller fredelige demonstrasjoner. Hittil er det ikke lagt på bordet troverdig informasjon fra krigen som tyder på at det foregår et folkemord. Dersom folk virkelig tror det foregår et folkemord kan det få konsekvenser for hvilke virkemidler de vil ta i bruk for å stanse det. Det kan virke eskalerende og farlig.

Alle som ønsker fred bør derfor gjøre sitt ytterste for å bruke ord og begreper som ikke gjør situasjonen mer spent enn den allerede er.