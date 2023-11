Eksperter mener folkemords-begrepet misbrukes om Midtøsten-konflikten

I den siste spesialepisoden om krigen mellom Hamas og Israel fra Vårt Lands Dana Wanounou og Emil André Erstad, er folkerettsekspert Cecilie Hellestveit og menneskerettighetsekspert Gunnar Ekeløve-Slydal gjester.

De to blir bedt om å kommentere begrepsbruken i den offentlige debatten om Midtøsten-konflikten, der ord som folkemord, folkeretten og menneskerettighetsbrudd er hyppig omtalt.

– Veldig mange tror at hvis man slår noen i hodet med folkeretten, så vinner man den debatten, sier Gunnar Ekeløve-Slydal.

Han får støtte av Cecilie Hellestveit som mener den internasjonale jussen som regulerer regler i krig, er mer komplisert enn mange tar innover seg.

– Folkeretten skal ikke brukes som en moralsk rettesnor, sier Hellestveit.

Aksepterer ikke at det dør så mange barn

Hun peker på at det ikke nødvendigvis er sammenfall mellom folks moral og hva som er folkerettslig lov.

– Mitt forslag til alle aktivistene som engasjerer seg, er at de er litt forsiktige med å konkludere hvorvidt det skjer krigsforbrytelser. Det gjelder også politikere. Til syvende og sist håper jeg dette blir behandlet i en domstol. Det er en mye sikrere måte å avgjøre hva som har skjedd, sier Ekeløve-Slydal.

Hellestveit mener mye av debatten om krigen kan holdes adskilt fra kompliserte, folkerettslige spørsmål.

– Du trenger ikke at det er en krigsforbrytelse for å si til Israel at «dette aksepterer vi ikke». Vi aksepterer ikke at det dør så mange barn, sier hun.

Her kan du høre den ferske episoden:

---

Spesialepisoder om Midtøsten

Kammerset er Vårt Lands podkast om politikk.

Spesialepisoder tar for seg konflikten mellom Israel og Hamas.

Vårt Lands kommentatorer Emil André Erstad og Dana Wanounou står bak spesialepisodene.

Hver episode vil ta for seg et bestemt spørsmål i konflikten, sammen med en gjest som er ekspert på temaet.

Du finner podkasten i Spotify, Apple Podkaster eller der du hører på podkast.

---

Kammerset med Emil Andre Erstad og Dana Wanounou med gjestene Cecilie Hellestveit og Gunnar Ekeløve-Slydal. (Erlend Berge)

Her kan du høre flere episoder: