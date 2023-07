Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Den første salmen i den salmeboka Den norske kirke fikk i 1985, er også den eldste salmen i hele boka. På norsk heter den «Folkefrelsar», på latin «Veni redemptor gentium». Salmen er skrevet av Ambrosius av Milano, som levde på 300-tallet og var biskop i Italia. Den norske oversettelsen av salmen ble gjort av Bernt Støylen i 1905, men den finnes også i eldre varianter, og også hos Martin Luther.

Da Ambrosius levde (ca 337-397), stod stridighetene om hvem Jesus var på sitt høyeste. På kirkemøtet i Nikea i 325 hadde det vi kjenner som den nikenske trosbekjennelsen blitt vedtatt. På denne tida var det viktig å for mange å holde fast på Jesu to naturer, hans menneskelighet og hans guddommelighet, samtidig. I «Folkefrelsar» legger Ambrosius vekten nettopp på kombinasjonen av Jesus som ordet fra himmelen og at han er lik oss i kjøtt og blod.

Ambrosius diktet mange salmer og regnes også som kirkesangens far

Motvillig biskop

Ambrosius tilhørte en kristen adelsfamilie og levde store deler av livet i Roma. Han hadde studert på universitetet og var en høyerestående embetsmann i Milano, da folket krevde at han skulle bli biskop. I og med at han ikke var teolog, avviste Ambrosius først kallet, for siden å gi etter og gå inn i tjenesten.

Som biskop ble han populær blant folket og fryktet og aktet av makthaverne. Han er berømt for å ha stilt Theodosius den store til ansvar for kollektive henrettelser etter et opprør, og det endte med at keiseren bøyde seg og gjorde offentlig bot.

Selv levde han et asketisk liv og holdt seg borte fra maktkamper og intriger i de høyere samfunnslag.

Døpte Augustin

Ambrosius kastet seg over teologistudiene da han ble utnevnt til biskop. På denne tida var det mange som konverterte til kristen tro, og som derfor trengte undervisning. Ambrosius skrev flere skrifter for folket, blant annet en katekisme. Som teolog var han lærd og vidsynt, men snakket og skrev konkret og forståelig. Hans prekener gjorde så stort inntrykk på Augustin at Ambrosius fikk døpe ham.

Ambrosius diktet mange salmer og regnes også som kirkesangens far. I norsk salmetradisjon har vi også «O Hellige Treenighet» fra hans hånd, som ble gjendiktet av Arve Brunvoll i 1975. Ambrosius er anerkjent av Den katolske kirke som en av de aller tidligste kirkelærerne.

