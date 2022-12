Flere tror på Gud enn på engler

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Vårt Lands syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

En undersøkelse gjort av Norstat på vegne av magasinet STREK, viser at omtrent én av fire nordmenn tror på engler. STREK har viet hele sitt siste nummer i år til temaet engler. I magasinets leder skriver redaktørvikar Alf Kjetil Walgermo at englene for mange står som en litt uavklart kategori.

Undersøkelsen viser nemlig også at det er flere som tror på Gud enn på engler. Altså er det ikke nødvendigvis slik at dem som har en kristentro også tror at engler finnes.

Likevel er tallene ganske slående for et samfunn som i stor grad kaller seg «stadig mer sekulært». At hver fjerde nordmann tror på engler forteller oss at disse litt uavklarte, svevende vesenene er nærmere vår verdslige hverdag enn vi kanskje tror.

I julen spiller englene en helt avgjørende rolle. I Bibelen er det nettopp engler som kommer med bud om hva som skal skje. Også flere andre viktige steder i Bibelen dukker det engler opp.

En åndelig dimensjon

Men engler har også betydning for mennesker som ikke nødvendigvis har en kristen tro. Uttrykk som «du er en engel» eller «jeg hadde englevakt» er å regne som dagligtale for mange nordmenn. Ordet engel er i seg selv kanskje ikke så overnaturlig, men betyr like så fullt noe.

Likevel kommer vi ikke unna at engler bærer med seg en religiøs, åndelig eller spirituell dimensjon. En engel er et overnaturlig åndevesen, skriver Store norske leksikon.

At såpass mange som én av fire nordmenn sier at de tror på engler, er dermed en tydelig indikasjon på at folk faktisk tror at det finnes noe mer mellom himmel og jord enn det vi kan se og høre. I tillegg viser undersøkelsen som nevnt at det er flere som tror på Gud enn som tror på engler. Så mange som én av tre oppgir nemlig at de tror på Gud.

At hver fjerde nordmann tror på engler forteller oss at disse litt uavklarte, svevende vesenene er nærmere vår verdslige hverdag enn vi kanskje tror

Fortsatt tro

Med andre ord kan vi lese av undersøkelsen at både engletroen og gudstroen fortsatt står sterkt hos nordmenn. Så kan man alltid stille spørsmål ved utvalg, spørsmålsstilling og representasjon i en slik undersøkelse – men det er vanskelig å komme unna at begge disse formene for tro fortsatt er viktig for mange nordmenn.

Det forteller oss at en stor andel mennesker i dette landet har en virkelighetsoppfatning som strekker seg utover det rent materielle. Det er ikke så rent lite å ta med seg inn i julehøytiden.

[ Hadia Tajik tror på Gud. Men ikke på åndelig inngripen ]