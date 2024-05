Dersom du lyttet til Politisk kvarter på NRK 1. februar i år, kan den hende du hørte Aps relativt nyslåtte kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Hun sa blant annet: «Det er revnende likegyldig for meg om det er private eller offentlige barnehager så lenge de har gode vilkår for de ansatte, og så lenge de har svært høy kvalitet for ungene våre i sitt tilbud».

Uttalelsen viser fram Nordtuns evne til å peke på det som betyr noe. Hennes uttalelse viser fram hvordan hun tenker og jobber. Hun er en politiker som ikke er redd for å si det hun mener.

Sa først nei til ministerjobb

Kari Nessa Nordtun ble for alvor kjent på landsbasis rundt kommunevalget i 2023. Rundt om i hele landet gjorde Ap et historisk dårlig valg med 21,6 prosent. På landsbasis gikk Ap tilbake med 3,2 prosentpoeng fra forrige kommunevalg. Men under Nordtuns ledelse var trenden i Stavanger motsatt. Hun hadde styrt byen som ordfører i og var svært populær. I den blå oljebyen Stavanger gikk Ap fram med hele 6,7 prosentpoeng og endte opp på 32,1.

Den populære kommunepolitikeren var blitt lagt merke til i det sentrale Ap. Hun hadde fått til noe lokalt som regjeringen ikke hadde fått til på landsbasis i valget 2023, nemlig å løfte Ap over det magiske 30-tallet. At Ap og Nordtun ikke fikk fortsette å regjere byen var ikke Nordtuns feil. Deres samarbeidspartnere var ikke store nok til å danne flertall. Men den populære Stavanger-politikeren ble en snakkis både i det sentrale Ap-miljøet og i pressen. Som ordfører hadde hun blant annet prioritert en rask innføring av gratis buss, båt og tog for folkeregistrerte i Stavanger.

Da det ble rokeringer i regjeringen i oktober 2023 var det mange som tippet at Nordtun ville få en plass. Men allerede før spekulasjonene toppet seg, gikk den populære Stavanger-politikeren ut med budskapet om at en posisjon i regjeringen i Oslo ikke fristet. Til Stavanger Aftenblad sa hun blant annet at hun kom til å si nei dersom Støre ringte henne. Kari Nessa Nordtun framsto som alt annet enn en politisk karriererytter. Hun ville bli i Stavanger. Det gikk så langt at Natos generalsekretær Jens Stoltenberg ringte Nordtun og ba henne fortsette i politikken. Etter noen runder ombestemte Nordtun seg. Dermed gikk hun inn i Støre-regjeringen i oktober 2023.

Det som er helt sikkert er at norsk politikk hadde stått seg på å slippe fram politikere som Kari Nessa Nordtun. Vi kan håpe at flere ønsker å få slutt på spill, fløykamp og spetakkel. Om det skjer, gjenstår å se.

Ikke skyggeredd

Det tok ikke lang tid for Nordtun tok grep om flere viktige saker i sitt nye departement. Allerede i starten av november meldte hun at de kontroversielle kuttene overfor friskolesektoren skulle krympes – og gjennomgås. Det er ingen hemmelighet at Nordtun møtte ros fra flere hold. Men det som er interessant er at hun som helt fersk statsråd grep så raskt og målrettet inn i sin forgjengers avgjørelse. Det er det få nyslåtte statsråder som har mot til.

Kari Nessa Nordtun er åpenbart ikke skyggeredd, hverken når det gjelder egne Ap-kollegaer, politiske motstandere eller krevende foreldre. I mars i år gikk hun ut med en tydelig formaning til norske foreldre. I Aftenposten kunne vi lese at Nordtun mener mange foreldre må skjerpe seg i møte med lærerne. Hun mente at for mange foreldre stiller spørsmålet «hva kan du gjøre for meg og min unge?» Nordtun mer enn antydet at foreldrene heller burde stille seg spørsmålet: «Hva kan jeg gjøre for fellesskapet?»

Vil Nordtuns stjernestatus fortsette?

Alt dette har gjort Nordtun likt og anerkjent.

Men det er likevel verdt å stille spørsmålet om Nordtuns popularitet både i Ap og i befolkningen vil vare. Hun har en direkte stil som mange liker og hun framstår ikke som en som ønsker å bidra til politisk spill og spetakkel. Men dersom Nordtun stiger opp i toppen av Ap kan hun bli dratt inn i politisk spill uten at hun selv ønsker det. Hun kan også få posisjoner som gjør at hun får betydelig mer skitt på hendene enn hun har i dag. Det kan skaffe enhver politiker politiske fiender.

Det er dessuten en åpenbar fare at hun allerede er blitt så populær at hun kan bli utsatt for spill eller kampanjer, uten at hun selv deltar aktivt. Slikt kan komme enten internt i Ap eller fra høyresiden. Det finnes nok av eksempler på politikere som kom inn med stort pågangsmot eller gjennomføringsevne og ble populære, men som plutselig oppdaget at de befant seg i stormens øye i et omfattende politisk spill.

En av dem er Aps egen statsminister Jonas Gahr Støre. Som utenriksminister var han Stoltenberg-regjeringens mest populære statsråd. Han ble ansett som en dyktig statsråd som kunne tingene sine, og som var god til å kommunisere. Kanskje ble han for populær. Da han steg i gradene i partiet ble han åpenbart en trussel for Høyre. Men han ble også en trussel i eget parti, som hadde et sterkt innslag av fløykamp. En fløykamp Støre selv ikke var en del av.

Et godt eksempel kan være spinnet mot Støre. Slik Vårt Land-kommentator Emil André Erstad tidligere skrev, fikk Høyre panikk da Ap etablerte seg solid rundt 30 prosents oppslutning under Støres ledelse. De la en slagplan om å svekke ham. Hans styrker ble gjort om til veikhet. Hans evne til å holde på nyansene ble omgjort til tåkefyrsteprat. At han var rik, men hadde valgt et parti som ikke tjente hans personlige økonomi, ble gjort om til noe suspekt. Slagplanen til Høyre var et godt eksempel på politisk spinn, som fram til da hadde vært mest vanlig i amerikansk politikk. Høyre fikk god hjelp av kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese, som kåret Støre til «årets tåkefyrste» i 2016. Strategien til høyeres spinndoktorer var vellykket. Det tok ikke lang tid før inntrykket av Støre endret seg og festet seg.

Det hjalp ikke at Støre selv ikke deltok i det politiske spillet. Dessuten fikk spinnet mot ham fotfeste i hans eget parti. Internt i Ap adopterte de ideen om Støre som svak, for rik og med for svak politisk base. Motpolen ble Trond Giske som hadde en mektig maktbase internt. I ettertid ser de fleste hva Giske er i stand til. Mange i Ap vil være enig i at interne Ap-krefter selv bidro til nedrivingen av Støres popularitet, godt hjulpet av sosiale medier. I denne prosessen slo de ikke ring rundt ham i tilstrekkelig grad.

Det samme kan skje med en politiker som Nordtun.

Mer fokus på politisk spill?

Kanskje er det politiske Norge et annet sted i dag enn da Støre for alvor ble rammet av politisk spill. Kanskje vil ikke Ap selv la dette skje igjen. Kanskje forstår et tilstrekkelig antall Ap-folk at slikt spinn og spill i bunn og grunn rammer hele partiet, demokratiet og tilliten til politikere. Kanskje er også Nordtuns posisjon en litt annen fordi hun kommer fra lokalpolitikken.

Det som er helt sikkert er at norsk politikk hadde stått seg på å slippe fram politikere som Kari Nessa Nordtun. Vi kan håpe at flere ønsker å få slutt spill, fløykamp og spetakkel. Om det skjer, gjenstår å se.