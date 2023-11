Regjeringen krymper friskolekutt etter proteststorm

Saken oppdateres.

Tidlig onsdag ettermiddag kunngjorde kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) at nedfasingen av kuttene overfor private skoler skal gjennomgås på nytt av en arbeidsgruppe.

– Arbeidet vil føre til justeringer av tilskuddet til privatskoler, slik at den samlede nedgangen i tilskudd blir mindre enn det opprinnelige anslaget på 515 millioner kroner, opplyser Kari Nessa Nordtun til VG, som meldte saken først.

I praksis blir også det foreslåtte kuttet på 51 millioner kroner for neste år tatt bort. Det varsles nemlig at det vil komme en kompensasjon for dette i revidert nasjonalbudsjett neste år.

Arbeidsgruppen skal vurdere behovet for endring i hvordan utgifter til skolebygg håndteres i tilskuddsmodellen, og kartlegge om det er spesielle forhold ved ulike typer private grunnskoler som påvirker kostnadene på en annen måte enn offentlig skole, som for eksempel klassestørrelser eller kompetansekrav.

Lover å gjennomgå finansieringen

I statsbudsjettet varslet regjeringen at den over flere år ville kutte ned tilskuddet til private skoler som steinerskoler, montesorriskoler og kristne friskoler med mer enn en halv milliard kroner.

At støtten skal legges om står ved lag. Men etter det Vårt Land får signalisert vil ikke reduksjonen i midler til skolene bli like stor.

I gjennomgangen skal departementet også få vurdert kapitaltilskuddet til skoleslaget, en overføring som har stor betydning.

Sps utdanningspolitiske talskvinne, Marit Knutsdatter Strand, poengterer overfor Vårt Land at partiet er opptatt av at det fortsatt skal være privatskoler og mangfold i Skole-Norge:

– Derfor er vi opptatt av at kuttet ikke skal slå skeivt ut. Vi har mottatt mange henvendelser og bekymringsmeldinger om at kuttet ikke er til å leve med. Det tar vi hensyn til nå, sier hun til Vårt Land.

KFF: – Gjenstår å se hvordan det treffer

AVVENTENDE: Helge Vatne, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF). (Anna Jakobsen, KFF/Anna Jakobsen, KFF)

Hos Helge Vatne, fungerende generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund (KFF), er det en avmålt begeistring på nyheten som kommer.

– Vi er alltid glad for penger som kommer, men de opprettholder påstanden om at noen skoler har fått for mye. Det stemmer ikke, sier Vatne.

Nyheten om at kuttet skal gjennomgås kom like før friskolene satte i gang sin demonstrasjon mot kuttet utenfor Stortinget.

Nå avventer han detaljer for hvordan kapitaltilskuddet vil treffe de rammede skolene.

– Det gjenstår å se hvor godt de pengene treffer dem som blir rammet. Det vet vi ingen ting om i dag.

Møtte massiv motstand

Kuttforslaget ble først kjent da statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober. Regjeringen foreslo å spare 51,5 millioner neste år på private skoler som har både barne- og ungdomstrinn. og innen fem år trappe opp kuttet til å utgjøre mer enn en halv milliard.

Årsaken til kuttet er at skolene har fått en kompensasjon for smådriftsulemper både på barne- og ungdomstrinnet. Departementet mener det ikke har vært etter intensjonen, og at det har gitt disse skolene et vesentlig større tilskudd enn det rene barne- og ungdomsskoler har fått.

Friskoleorganisasjonene mener på sin side at de skolene må kompenseres for at det er mer kostnadskrevende å drive en kombinert skole.

Det foreslåtte kuttet vil fullt utfaset utgjøre et kutt på hele 30 prosent for enkelte skoler, viser beregninger som Kristine Friskolers Forbund (KFF) har gjort. De skolene vil ikke ha annet valg enn å legge ned barne- eller ungdomstrinnet, mener de.

Kuttet har vekket massiv motstand over hele landet. I oktober leverte en aksjonsgruppe 32.000 signaturer til kunnskapsministeren i protest mot kuttet, mens friskoler og støttespillere onsdag har tatt til gatene i hele 13 norske byer for å be regjeringen reversere kuttet.

Også regjeringspartner SV har gått ut mot kuttet, og kaller kuttet «et veldig upopulært grep».

SV ut mot forslaget

I forkant av de varslede protestene mot kuttene, gikk den kjente artisten og tidligere steinerskole-eleven Lars Lillo-Stenberg ut mot regjeringen.

I VG advarte han – og stemplet kuttet som trist. Selv skulle han synge under markeringen i Oslo.

I samme artikkel kom det også mykere signaler fra den ansvarlige statsråden, Kari Nessa Nordtun. På spørsmålet om regjeringen ville snu, svarte hun:

– Vi hadde ikke sendt dette ut på høring hvis det ikke var for å få innspill på hvordan vi dette forslaget blir tatt imot der ute. Og så må vi også tenke helhetlig og rettferdig i forhold til hele den norske skoleverket, både den offentlige skolen og privatskolene, avslutter kunnskapsministeren.

Nordtun og regjeringen risikerer dessuten å møte veggen i Stortinget: Ap/Sps støttepartner, SV, er nemlig ikke tilfreds med forslaget, i følge VG.

– Dette er ikke SVs forslag. Vi er opptatt av at det skal legges til rette for alternative pedagogiske muligheter, uttaler talskvinne Grete Wold.

