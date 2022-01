«Det er lett å tenke at den viktigste skillelinjen i Den norske kirke går mellom konservativ og liberal. Det man fort overser da, er at en minst like viktig skillelinje går mellom by og land – mellom «eliten» og grasrota – mellom de som sitter med makta og de som velger makta, men likevel føler seg langt unna den», skriver Elise Kruse. (Vårt Land/Erlend Berge )