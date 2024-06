NRK vil vurdere avpublisering av «Team Ingebrigtsen»

I kjølvannet av tiltalen mot Gjert Ingebrigtsen har NRKs valg om å la TV-serien om familien Ingebrigtsen stå i kanalens nettarkiv, fått kritikk av blant annet Vårt Lands kommentator Emil André Erstad.

I et debattinnlegg i Vårt Land, forsvarer programdirektør Petter Wallace avgjørelsen, og skriver at «Dersom noen av hovedaktørene i serien kommuniserer til oss at de føler det belastende, midt oppe i denne konflikten, at serien fremdeles er tilgjengelig, vil vi gjøre en seriøs vurdering uavhengig av en rettsprosess. En slik melding fra familien har vi hittil ikke mottatt.»

– Vi har hatt en dialog om dette jevnlig. Også med NRK. Og det er ingen tvil om at serien er belastende og at den heller ikke gir et riktig bilde av familiesituasjonen, sier Mette Yvonne Larsen, bistandsadvokat for fem av de sju Ingebrigtsen-barna, til Vårt Land.

– NRK mener at familien ikke har uttrykt overfor dem at serien er belastende?

– Jeg sendte dem en e-post i dag, opplyser Larsen.

Fikk varsel

Et medlem av familien Ingebrigtsen sendte i 2021 et varsel til skaperne av TV-serien «Team Ingebrigtsen» og bad programskaperne om å ta hensyn til personen som er fornærmet i voldssaken. Dette var ti måneder før den siste sesongen av den populære serien skulle sendes, ifølge TV 2.

NRK mener at de først ble gjort kjent med innholdet i e-posten den 28. november 2023, nesten tre år etter at eposten ble sendt til produksjonsselskapet Zacapa Film. De har også uttalt at de «inntil videre» vil beholde serien «Team Ingebrigtsen» i arkivet sitt. Dagen etter Jakob Ingebrigtsens sjette EM-gull lå fire av fem sesonger fortsatt tilgjengelig i NRKs spiller.

Skal gjøre ny vurdering

Programdirektør Petter Wallace i NRK er forelagt bistandsadvokat Mette Yvonne Larsens omtale av «Team Ingebrigtsen» som belastende. Vårt Land har bedt han om å kommentere saken, og stilt følgende spørsmål:

Har NRK fremdeles ikke mottatt beskjed om dette synspunktet til Ingebrigtsen-familien?

Vil NRK fortsatt la «Team Ingebrigtsen» ligge i NRK-spilleren?

– Jeg trenger mer tid til å diskutere og avklare meldingene vi har fått fra advokatene før jeg kommer med bastante kommentarer. Det er et tolkningsspørsmål hvorvidt vi har hatt «jevnlig dialog». Men det jeg har skrevet står ved lag. Vi sier ikke at vi skal avpublisere, men at vi skal gjøre en ny vurdering, sier Petter Wallace til Vårt Land.

Klaget på henleggelse

Jakob Ingebrigtsen sprang onsdag kveld inn til et suverent EM-gull på 1500 meter, tilsynelatende uten snev av dramatikk. På det personlige planet har det derimot lenge vært dramatiske tider, etter at Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen fortalte sin historie i en kronikk i VG i oktober i fjor. I kronikken skrev brødrene blant annet at de «har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse.»

Siden er Gjert Ingebrigtsen blitt tiltalt for mishandling i nære relasjoner. Friidrettstreneren erkjenner ikke straffeskyld. Flere saker er henlagt på grunn av bevisets stilling, mens én er lagt bort som følge av foreldelse. For litt over en uke siden skrev TV 2 at fire av Gjert Ingebrigtsens barn har klaget på henleggelsene.

---

Team Ingebrigtsen

NRK-dokumentarserie på fem sesonger

Omtalt på følgende måte i NRKs spiller: «Bak løpebrødrene Henrik, Filip og Jakob Ingebrigtsen står en storfamilie helt utenom det vanlige.»

Produsert av Zacapa Film

---