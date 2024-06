Emil André Erstad kom 11.juni med en lite nyansert kritikk på NRKs håndtering av TV-serien «Team Ingebrigtsen» i lys av pågående etterforskning mot Gjert Ingebrigtsen.

Erstad skriver at «i etterpåklokskapens lys er det nesten omogleg å sjå TV-serien utan å legge merke til at konfliktnivået i familien var av ein problematisk karakter». Det er nettopp etterpåklokskapslyset som preger Erstads kritikk.

Dette er en krevende og dilemmafylt sak som jeg kan forsikre Erstad om at vi i NRK og jeg som redaktør ikke tar lett på. Vi har landet på at serien fortsatt skal være tilgjengelig i våre arkiver. At Erstad og andre ikke er enige i våre foreløpige konklusjoner, må vi forvente i en så mangfoldig og komplisert sak.

Petter Wallace, programredaktør i NRK (NRK)

Vond offentlig skittentøysvask

For NRK har det vært særlig viktig å ikke medvirke til en forhåndskonklusjon, og dermed bryte et av de viktigste prinsippene i internasjonal rettspraksis, at man er uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling at man er skyldig. Vi har de siste månedene vært vitne til en vond offentlig skittentøyvask som nå har endt med politianmeldelse og en rettsprosess. Den rettsprosessen er på ingen måte i mål. Når rettsaken er avgjort, vil vi gjøre en ny vurdering.

NRK et korps av kyndige prosjektredaktører som følger tett hver eneste produksjon som blir produsert utenfor NRK

Dersom noen av hovedaktørene i serien kommuniserer til oss at de føler det belastende, midt oppe i denne konflikten, at serien fremdeles er tilgjengelig, vil vi gjøre en seriøs vurdering uavhengig av en rettsprosess. En slik melding fra familien har vi hittil ikke mottatt.

Etiske vurderinger

Erstad hevder at NRK har vært «nesten fråverande i å ta ansvar …» Etiske vurderinger rundt våre publiseringer er aldri fraværende hos oss, og vi har deltatt i all offentlig debatt rundt denne saken, og med et tydelig ståsted. Det samme har produksjonsselskapet Zacapa.

Zacapa, på samme måte som andre eksterne produksjonsselskaper i Norge, er gjennomført profesjonelle og leverer innhold på høyde med hva allmennkringkasterne selv leverer. I tillegg har NRK et korps av kyndige prosjektredaktører som følger tett hver eneste produksjon som blir produsert utenfor NRK. «Team Ingebrigtsen» er intet unntak.

Nå håper vi for alle parters del at rettsprosessen går hurtig og gir oss tydelige konklusjoner. Da vil vi kunne gjøre etiske vurderinger som ikke er farget av egne tolkninger av hendelsesforløp, skyld og uskyld.