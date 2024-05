– Det kjennes jo både rart og litt uvirkelig, men jeg hviler trygt i at det er en riktig avgjørelse for meg nå. Jeg ville gi meg nå mens jeg har overskudd og det fortsatt er gøy, sier Anita Brevik.

I februar sa hun opp jobben som dirigent for Nidarosdomens jentekor etter 32 år i stillingen. Nå jakter Nidarosdomen på etterfølgeren hennes.

– Dette er en svær jobb, og det koster å være lokomotivet for koret i år etter år. Du skal ha glød og overskudd, være kreativ og nyskapende. Tanken på å stå i fem til ti år til i jobben kjentes ganske uoverkommerlig. Nå håper jeg koret får en dirigent med ambisjoner, som vil ta vare på og videreutvikle det vi har skapt, og som også ser at jentekoret er et stort dannelsesprosjekt, sier Brevik.

– Ingen dramatikk

– Det ligger ingen dramatikk i dette, utover det kan kjennes litt dramatisk at Brevik plutselig ikke skal være her lenger, sier Gunn Oline Karlsaune.

Hun er daglig leder i Nidarosdomen, og understreker at de er takknemlige for jobben Brevik har gjort gjennom så mange år.

– Hva ser dere etter hos etterfølgeren?

– Vi ser etter en dirigent som kan overta et dyktig kor, og som er god i møte med unger og ungdommer. Det er et stort pedagogisk arbeid knyttet til det å lære jentene å yte slik de gjør, det er også mye sosialt arbeid og omsorgsarbeid. Så vi søker det gode mennesket som også er et dyktig musikalsk menneske.

Søknadsfristen er 12. mai. Deretter blir det intervjuer og prøvedirigering i første halvdel av juni.

– Vi tar sikte på å få en tilsetting før sommeren, sier Karlsaune.

---

Nidarosdomens jentekor

Nidarosdomens jentekor er et av flere kor som tilhører Nidarosdomen.

Koret ble stiftet i 1992 og har siden den gang vært ledet av Anita Brevik.

Jentekoret består av 75 medlemmer fordelt i ulike aldersklasser.

I 2020 vant koret Grammy-prisen i kategorien Best choral performance for platen Lux.

---

DIRIGENT: Anita Brevik har ledet Nidarosdomens jentekor siden oppstarten i 1992. (Heidi Marie Lindekleiv)

Stort kormiljø

Brevik sier det er et privilegium å jobbe i Nidarosdomen. Stedet har et stort kormiljø, med jentekoret, guttekoret, domkoret, oratoriekoret, Schola Sta. Sunniva og Trondheim vokalensemble.

I fjor var det forøvrig også et dirigentskifte i Nidarosdomens guttekor, da danske Thomas Berg-Juul overtok etter Bjørn Moe.

– Dette er enorm mulighet til å få jobbe i et kreativt og flott miljø. Man får mange begivenheter i fanget, sier Brevik om jobben som leder for jentekoret tilknyttet Nidaros domkirke. Hun forteller at de jobber tett med det øvrige musikkmiljøet i byen, deriblant Trondheimsolistene, Trondheim Symfoniorkester, Trondheim kammermusikkfestivalen og Olavsfest.

Stillingen er på 75 prosent, noe som er sjeldent for en korleder i Norge, understreker Brevik.

– Det er en stilling med mye selvstendighet og frihet, som burde være attraktiv for mange.

Større krysspress i dag

– I løpet av din tid i denne posten: Hvordan vil du si at dirigentrollen har forandret seg?

– Jeg har jo stått midt i det, og har nok vokst med oppgaven. Jentekoret har utviklet seg veldig med årene, og jeg har brukt mye tid på det pedagogiske. Dette er en rolle hvor du også må være mye lærer, og ha foreldrekontakt både rundt det musikalske og det psykososiale, sier Brevik og utdyper:

– For å skape musikk på så høyt nivå, må jentene føle seg trygge og trives. Skal du forvente at de skal legge ned så mye arbeid, må de føle seg sett og møtt både under opp- og nedturer.

Hun tror jentene i koret i dag lever under et større krysspress enn tidligere generasjoner.

– Psykisk helse er et mye større tema i dag enn for noen år siden, og dette ser vi dessverre også i koret. Jentene er dyktige, og de vil gjerne lykkes på alle arenaer. De har høye krav til seg selv og fra andre. Men for noen innebærer det dessverre også psykiske utfordringer.

DANNELSE: – Dette er også et stort dannelsesprosjekt, sier dirigent Anita Brevik om Nidarosdomens Jentekor. (Heidi Marie Lindekleiv)

Siste konsert i juni

Å kunne følge koristene fra de er små aspiranter til de trer ut av tenårene og koret, er like fullt en av de store gledene ved jobben:

– Det er fantastisk å få følge dem i viktige og formende år, og se at de blomstrer både som mennesker og sangere, og blir trygge unge, damer som tar ansvar. Det er en av tingene jeg kommer til å savne. Jeg har hatt veldig mange flott opplevelser med jentekoret, og jeg er glad for at det nå blir full fart fram til siste dag, sier Brevik.

Hennes siste konsert blir etter planen 15. juni. Konserten er del av en konsertserie som koret startet i 2022, med tittel Den norske sangskatten. Her presenterer de kjente sanger i ny drakt, og denne gang er det salmer som tas opp fra skattekista – i samarbeid med trioen Kim Rystad, Arve Henriksen og Tord Gustavsen.

Dirigenten selv er 60 år, med flere år igjen av yrkeslivet. Hva hun skal videre, er så langt åpent:

– Men jeg vet at jeg ikke kan stå i denne jobben bare fordi jeg ikke har noe annet å gå til. Også har jeg alltid tenkt at når en dør lukkes, så åpnes det en ny, avslutter Anita Brevik.