Fredag ble det kjent hvilke artister som skal delta i årets Melodi Grand Prix.

Blant dem er artisten Myra, som egentlig heter Regina Tucker.

– Det er ganske absurd. Jeg har så mange følelser i kroppen akkurat nå. Det er mest spenning. Jeg har så vidt klart å sove i natt, sier hun til Vårt Land.

Tar med seg troen

Myra har tidligere fortalt til TVL hvordan Gud har vært viktig både i karrieren og i livet for øvrig.

– Jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde sittet her nå hvis ikke Gud hadde kommet inn i mitt liv på den måten han kom inn på.

For Gud er kjærlighet, mener Myra.

– Gud er et hjerte, Gud er kjærlighet. Han er en kjærlighet som ikke er basic, sånn som vi holder på med. Mine ting, mine greier, mine komplekser spiller ingen rolle.

Nå tar hun med seg troen inn i konkurransen. Troen hennes bunner i kjærlighet og det mellommenneskelige.

– Jeg tror det er i fellesskap vi blir helbredet, og for meg så representerer MGP et stort eklektisk fellesskap. Her er det plass til alle, her er alle inkludert.

En kjærlighetserklæring

Myra deltar i konkurransen med sangen «Heart of fire». Sangen er en hyllest til kjærligheten, som for Myra handler om Gud.

– For min del handler sangen om å holde hjertet varmt gjennom de kalde stormene i livet. Best av alt er det når vi holder varmen sammen. Det er en kjærlighetserklæring, både til meg selv og til fellesskapet rundt meg.

– Jeg tror at vi alle kommer fra en kilde. Vi kommer fra en kilde som jeg tror er ren kjærlighet. Vi er laget for å elske og bli elsket.

For Myra er denne kilden Gud.

– Kilden er grunnen til at vi er. Det er det som driver oss. Det er troen på det gode, og i bunn og grunn så er jo det kjærlighet.

Flere kjente fjes

Myra skal konkurrere mot en rekke andre artister om å representere nasjonen i Eurovision. Blant dem er Melodi Grand Prix-kjenninger som Margaret Berger, Keiino og Benedicte Adrian.

Artistpresentasjon til Melodi Grand Prix 2024 Disse konkurrerer i årets Melodi Grand Prix. (Heiko Junge/NTB)

Avgjørelsen om hvem som skal representere Norge i Malmö i mai kommer 3. februar.