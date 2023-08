– Jeg er glad for at vi får se asiatiske musikalartister spille asiatiske roller. Det har vært flere tilfeller i andre land der hvite artister har spilt de vietnamesiske hovedrollene for denne oppsetningen, og det blir helt feil.

Det sier Susanne Xin, som er musiker, komponist og legestudent. I september skal hun ta med moren – som kom til Norge som flyktning fra Vietnam – på Miss Saigon på Folketeateret i Oslo. Det er første gang musikal-klassikeren settes opp profesjonelt i Norge.

– Da jeg ga henne billetten, sa hun at dette er en fortelling hun har hørt mye dårlig om. Jeg tror det har mest å gjøre med den helteaktige framstillingen av den amerikanske soldaten. Min far var offiser for Sør-Vietnam og opplevde det som et svik da amerikanerne dro. Det er en av grunnene til at mange har litt blandede følelser for den musikalen, sier Susanne Xin.

– Men det er fantastisk musikk, og deler av fortellingen har vært reell for noen, så jeg er glad for at den vises, denne gang med asiatiske skuespillere og med etterlengtede justeringer.

Kø av kontroverser

Miss Saigon handler om et kjærlighetsforhold mellom en vietnamesisk prostituert og en amerikansk soldat i kjølvannet av Vietnamkrigen. I den første oppsetningen i 1989 var skuespilleren Jonathan Pryce utstyrt med en øye-protese og sminket med bronsjekrem for å få ham til å se vietnamesisk ut, og siden den gang har debatten om skuespillernes etnisitet stadig omsluttet oppsetningene. Mange har også reagert på hvordan stykket framstiller mennesker fra Vietnam – særlig på seksualiserte framstillinger av vietnamesiske kvinner.

Emneknagger som #metoo og #stopasianhate gjort at noen sentrale trekk ved fortellingen tas mindre lett på nå enn da musikalen var ny. Så sent som i sommer brøt et teaterensemble samarbeidetet med Crucible Theater i Sheffield, i protest mot at Miss Saigon skulle settes opp der. Begrunnelsen deres var at musikalen formidler «ødeleggende stereotypier, misogyni og rasisme».

Da musikalen i 2019 var på turné i USA, tok forfatteren Viet Thanh Nguyen i New York Times til orde for at en musikal som framstiller «asiater som små, svake og umaskuline» bør legges på historiens skraphaug.

– Vi har selvsagt oppdatert den. Hele sjangeren av musikaler og annen scenekunst er full av stykker som ikke lenger kan framstilles helt som originalene, sier Atle Halstensen.

Som kunstnerisk leder og deleierne av produksjonsselskapet Scenekvelder har han tidligere har hentet store internasjonale suksesser som Phantom of the Opera og Les Miserables til Norge. Det er han som nå har oversatt Miss Saigon til norsk.

– Renset for gammel, dårlig smak

– Vi oppdaterer til et 2023-språk og tar bort noen ting som det som ikke er nødvendig for historien. Det er ikke noe poeng å sette opp en museumsgjenstand, sier Halstensen.

– Hvilke grep har dere tatt?

– Vi har renset manuset for gammel, dårlig smak – på en måte som ikke tar noe bort fra historien, for den står fjellstøtt. Det har å gjøre med hvordan man framstiller kvinner, homofile, relasjoner mellom gammel og ung. Og det er ingen grunn til å framstille nordvietnamesere som tullinger. Vi gjør vårt ytterste for å ta bort unødvendige provokasjoner som kan forstyrre fortellingen om hva mennesker kan gjøre i ekstremt pressede situasjoner.

Det viktig at vi snakker om stereotypiske bilder av asiatiske kvinner, og hvordan denne musikalen kan forsterke og opprettholde ulike framstillinger — Susanne Xin

Hovedrollen Kim spilles av Catharina Vu, som mange har sett som au pairen Pim i NRKs Exit. Også til de andre rollene har det vært viktig å finne skuespillere med en etnisk bakgrunn som matcher rollen.

– Det har vært helt ekstremt viktig, av mange grunner. Det blir mye mer troverdig. Og det er en tribute til arbeidet med å rekruttere båtflyktningenes barn inn i kulturlivet, sier Halstensen.

På listen over medvirkende står lege, kulturprodusent og Ap-politiker Thuy-Linda Nguyen Luu oppført som kulturell rådgiver. Halstensen er trygg på at produksjonen ikke faller i noen av grøftene som tidligere oppsetninger av stykket har blitt anklaget for.

– Det kan jeg garantere. I Norge er det ikke lenger mulig å komme unna med å framstå overflatisk, hverken i journalistikk eller kultur. Så må vi heller ikke komme dit at man ikke kan sette en asiatisk kvinne på en scene, fordi man er redd for reaksjonene. Men vi har tatt de grepene som må til, det kan jeg garantere.

Miss Saigon

Musikal basert på librettoen til Puccinis Madama Butterfly, om kjærlighetsforholdet mellom en amerikansk soldat og en foreldreløs, vietnamesiske sexarbeider, ved slutten og etterspillet av Vietnamkrigen

om kjærlighetsforholdet mellom en amerikansk soldat og en foreldreløs, vietnamesiske sexarbeider, ved slutten og etterspillet av Vietnamkrigen Regnes som en av muskal-sjangerens fremste klassikere, men musikalen har tidligere også fått kritikk, blant annet for framstillingene av vietnamesiske kvinner

Ble uroppført i London i 1989. Settes nå for første gang opp profesjonelt i Norge

Spilles på Folketeateret i Oslo 1. september - 11. november

Oppfatninger av asiatiske kvinner

Når de første forestillingene av Miss Saigon spilles, er Susanne Xin på Hardanger musikkfest. Her framføres et verk hun har skrevet, som tar for seg farens flukt fra Vietnam til Norge etter krigen.

Susanne Xin kjenner flere som er involvert i Miss Saigon-produksjonen, og hun tror grepet med å engasjere en kulturell rådgiver har vært riktig og smart. Likevel er hun spent, ikke minst på hvordan moren hennes vil oppleve stykket.

– Det viktig at vi snakker om stereotypiske bilder av asiatiske kvinner, og hvordan denne musikalen kan forsterke og opprettholde ulike framstillinger. Nå som den settes opp, gir det oss en mulighet til å snakke om disse tingene.

– Men musikalen er bygget på noen premisser om asiatiske kvinner som jeg ikke står for eller er enig i. I denne produksjonen vet jeg at de har forsøkt å adressere dette, så jeg har et åpent sinn og er spent på hvordan de har løst en så kontroversiell historie, sier hun.

