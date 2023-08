Her kan du se den nye Jesus Revolution-filmen

Det nystartede distribusjonsselskapet Inspirasjonsfilm kan se ut til å få en pangstart. Selskapet har den norske visningsrettighetene til den amerikanske filmen Jesus Revolution. Ifølge daglig leder Øyvind Kleiveland vil den bli vist på nær halvparten av landets kinoer.

Lillehammer, Mandal, Drammen, Tønsberg, Kristiansand, Farsund, Kristiansund, Vadsø, Namsos, Eidsvoll, Kongsvinger, Lyngdal, Finnsnes, Hitra, Hemsedal, Risør, Ål, Mosjøen, Oslo, Bergen, Trondheim, Lillestrøm – Kleiveland ramser opp steder som setter kinoen på programmet.

– Filmen vil kunne være en døråpner for film med kristne temaer på kino. Filmen skygger ikke for kontroverser, samtidig som det er en hyggelig film og temaer jeg knapt trodde det kunne bli film av, sier Kleiveland.

Basert på sann historie

Jesus Revolution forteller historien om starten på 1970-tallets Jesus-vekkelse i California. Den er basert på en sann historie om den unge Greg Laurie spilt av Joel Courtney. Han er på leit og møter Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie), en karismatisk, omstreifende hippie-predikant. Sammen med pastor Chuck Smith (Kelsey Grammer), åpner de dørene til Smiths forsømte kirke og opplever en uventet vekkelse av radikal og nyvunnet kjærlighet.

– I konkurranse med Oppenheimer, Barbie-filmen og andre, er det ikke alle kinoer som har plass til den på premieredagen. Men dette er en film med muligheter for et langt liv. Jeg regner derfor med at enda flere vil sette den opp i september, sier Kleiveland.

Øyvind Kleiveland, Inspirasjonsfilm (Privat)

Fornøyde seere

Enkelte menigheter har tatt kontakt med tanke på å vise filmen. Det er imidlertid ikke aktuelt så lenge filmen går på kino.

Det amerikanske filmnettstedet Rotten Tomatoes oppsummerer den lunkne kritikken av filmen med at den famler i forsøket på å gi liv til virkeligheten den vil beskrive. Samtidig får filmen honnør for å unngå den forkynnelsen som ellers kan prege kristne filmer.

På det samme nettstedet er imidlertid publikum betraktelig mer fornøyde enn kritikerne. De gir filmen 99 av 100 poeng. Fra deres perspektiv trekkes det fram at den er troverdig i skildringen og at filmen minner mange om deres egen vei til tro.