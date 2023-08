Det er interessant med filmfortellinger der mennesker tolker livet sitt i lys av kristen tro. Men i en norsk offentlighet som gjerne forlanger at vi skal tenke likt og rasjonelt, blir et religiøst perspektiv fort latterliggjort. Dersom historier med et kristent fortegn skal tale til et allment publikum og ikke bare være trosbekreftende for de som er «innafor», må viktige fallgruver unngås.

Én slik grøft heter sentimentalitet. Kristne kinofilmer har det siste tiåret vasset i tåredryppende scener og smektende fioliner. I Heaven is for Real (2014) ble en mysteriefylt erfaring ødelagt av et søtt bildespråk preget av forestillinger i en kristenkonservativ amerikansk middelklasse.

Jesus Revolution unngår denne grøfta, men ramler rett i en annen: Filmen usynliggjør et kontroversielt tema som homofili fordi legningen blir for vanskelig for konservative kirkeledere å hanskes med. Det skal jeg komme tilbake til.

[ Her kan du se den nye Jesus Revolution-filmen ]

Skildrer vekkelsens fødsel

Jon Erwin og Brett McCorkie sto bak regi og manus i I can only imagine (2018). Filmen var ikke dårlig, men benyttet svulmende musikk for å skjule en svak dramaturgi. De samme herrer har nå regien i Jesus Revolution. Sentimentaliteten unngås fordi følelser balanseres ut på en god måte. Vi får møte troverdige personer som kjemper med tro og tvil og vanskelige livsvalg.

Erwin og McCorkie forteller en dypt fascinerende historie: Hvordan oppsto Jesus-vekkelsen i 1968 parallelt med hippiebevegelsen? Dramaet hviler på tre skikkelser: Pastor Chuck Smith som drev en pinsemenighet der få dukket opp til gudstjenester. Den 19 år gamle hippien Lonnie Frisbee som var sliten av LSD-bruk og var blitt hekta på Jesus. Den 16-årige hippien Greg Laurie som var på leit etter en retning i livet etter å ha vokst opp med en alkoholisert alenemor.

I virkeligheten var enda flere involvert, noe Peter Svalheim redegjør utmerket for i boka Jesusvekkelsen, en fortelling fra 1970-tallet (Vårt Land forlag, 2015). Men filmskaperne lykkes langt på vei med å skildre vekkelsens fødsel gjennom sitt utvalg av hovedpersoner.

Jesus Revolution PREDIKANT: «Guds klovn» ble kallenavnet på Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie,) som var preget av en barndom med misbruk. Han opplevde å bli kalt av Gud til å preke om Jesus til sine hippie-venner. (Foto: Akis Konstantakopoulos, Kingdom Story Company) (Dan Anderson/Lionsgate/Dan Anderson/Lionsgate)

[ Leif Haaland brast i gråt da han fant sine gamle lovsanger i kjelleren ]

The Jesus Revolution

Jesus-revolusjonens kulturelle kontekst framgår av et par oppslag i Time Magazine. I april 1966 sto det på forsiden: «Er Gud død?». Så eksploderte ungdomsopprøret. Tusener på tusener av hippier blåste i foreldrenes forbrukermentalitet, karrierejag og støtte til Vietnam-krigen. De kledde seg i flagrende gevanter, brukte dop og filosoferte om en ny kjærlighetsrevolusjon (make love, not war).

Fem år senere var mange slitne av heftige LSD-tripper. I juni 1971 viste Times forside et bilde av et langhåret Jesus-ansikt under overskriften «The Jesus Revolution».

Journalisten beskrev skarer av ungdom på en stillehavsstrand. De ble døpt av pastor Smith og Lonnie Frisbee, som nå var blitt hans assistent. Blant de døpte var hippiene Greg Laurie og Cathe Martin. Filmen tilpasser kjærlighetshistorien mellom disse to for å gi en god dramaturgi, men essensen stemmer med virkeligheten.

Regissørene får ypperlig fram hvor sjokkerende det var for besteborgerlige kristne å åpne kirkerommet for ungdom med andre verdier, klesdrakt og livsstil. Skuespiller Jonathan Roumie skaper en overbevisende Lonnie som har latt hår og skjegg gro, går barføtt og har blomster i håret.

«Den kunstnerisk anlagte mystikeren Frisbee ble kanskje den aller tydeligste og mest markante personligheten blant Jesus-frikerne i USA», skriver Peter Svalheim i sin bok. Han ble sammenlignet med «Guds klovn», Frans av Assisi.

Filmen viser hvordan hans fromme iver tar pastor Smith med storm slik at hippiene slipper inn i pinsekirken. Kelsey Grammer gestalter Smith godt (skjønt han er tjue år eldre enn det den 40-årige pastoren faktisk var.) Greg og Cathe (Joel Courtney og Anna Grace Barlow) utgjør et kjærestepar som langsomt overkommer usikkerhet og tvil.

[ I den siste hippiekirken i California tviholder de på arven etter Jesusbevegelsen ]

Filmen tier

Men noe skurrer kraftig i Jesus Revolution. Regissørene tør ikke å snakke sant om predikanten Lonnie. De tier om at han i sin barndom var utsatt for overgrep og seksuelt misbruk, erfaringer som førte til at han tidvis levde som homofil.

Men noe skurrer kraftig i ‘Jesus Revolution’ — Kristin Aalen

På YouTube ble det i vår publisert en dokumentar med tittelen The Life And Death Of A Hippie Preacher. Her framgår det at Frisbee døde av aids i 1993. Flere som kjente ham godt, beskylder konservative kirkeledere for å skrive ham ut av historien om Jesusvekkelsen fordi han ikke levde opp til den moralen de forventet. Denne konflikten tier spillefilmen stille om.

Pastor Smith hadde økonomi og lokaler til å huse Jesus-bevegelsen. Men det hadde aldri blitt noen stor vekkelse uten en hippie som Frisbee – «Guds klovn». Med sin bakgrunn i rusmiljøet var han sentral i å spre Jesus-revolusjonen ut i USA. Da er det sørgelig at filmen ikke tegner et sannere bilde av et skrøpelig menneske som fikk omvende skarer av ungdom.

Se kinofilmen, men suppler den med youtube-dokumentaren. Og les Svalheims bok for å få vite hvordan Jesus-vekkelsen fortsatte i Norge fra 1972.

---

Film

Jesus Revolution

Drama

Regi: Jon Erwin, Brett McCorkie

Med: Joel Courtney, Jonathan Roumie, Kimberly Williams-Paisley, Kelsey Grammer

USA 2023

2 timer

Aldersgrense: 12 år

---