I 2010 gjorde NRK Super stor suksess med TV-serien Fride på skipet. Her kunne man følge 8-åringen Fride Tvedt som reiste sammen med familien på det kristne nødhjelpsskipet Africa Mercy.

Nå jobber regissør Thomas Dubourcq med en ny versjon av programmet, som produseres av Dubourcq Productions. Serien Louise på skipet følger Dubourcqs egen familie med datteren Louise som hovedperson.

Slo Fantorangen

Nesten 200.000 seere fulgte med på Frides reise torsdager i 2010. Det utgjorde omtrent 80 prosent av barn under 12 år. Serien danket med det ut seertallene til blant annet Fantorangen. I 2020 skrev VG at serien til da hadde blitt sett åtte millioner ganger.

Barneprogrammet viste frem den kristne familien Tvedt, der mor og far jobbet på det gigantiske sykehusskipet, mens Fride og broren Bendik gikk på skole der. Programmet var med på å «vise spennvidden på det NRK skal formidle til barn», uttalte daværende redaksjonssjef i NRK Super Trond Storaa den gang.

Ville la barna bli kjent med Afrika

Filmingen er nå ferdig for Louise på skipet. Familien Dubourcq er hjemme i Norge på ferie, og i løpet av høsten skal serien klippes i samarbeid med det kristne TV-produksjonsselskapet TV Inter, før den leveres til NRK mot slutten av året.

– Det er ikke en kristen serie, selv om det er en kristen familie, sier Dubourcq.

Vi følger en norsk familie som er i utlandet på et skip — Thomas Dubourcq, regissør

I 2010 fikk Fride på skipet blant annet oppmerksomhet for å ha kristent innhold. Kveldsbønn og andre elementer i livene til en kristen familie var en del av programmet.

– Konseptet er at vi følger en norsk familie som er i utlandet på et skip, forklarer Dubourcq.

Regissøren forteller at han og kona var i ferd med å stifte egen familie da Fride på skipet ble filmet i 2008. De har nå tre døtre på åtte, ti og 13 år. Mens Dubourcq var på skipet African Mercy med familien Tvedt, var det nærliggende å tenke at han ville gjøre noe lignende med egen familie en gang.

DEN NYE FRIDE: Louise er hovedpersonen i den nye serien som lages for NRK Super. Her fra hun var 6 år gammel og begynte ferden. (Privat)

– Kona min er oppvokst i Kongo. Vi tenkte at det kunne være fint for barna, særlig siden de er halvt afrikanske, å kunne få et forhold til Afrika selv.

Thomas Dubourcq forteller at familien ville gi barna denne opplevelsen når de var gamle nok til å huske det.

Vi ønsker å vise et mangfold av norske barns liv — Cathrine Irgens Nilsen, redaksjonssjef i NRK Super

Redaksjonssjef i NRK Super Cathrine Irgens Nilsen tror det blir fint å vise frem historien til Louise og familien for norske barn. Hun understreker at det er for tidlig å si så mye om serien ennå, da klippingen gjenstår.

– Fra det lille jeg har sett, så tror jeg dette innholdet er veldig spennende for norske barn.

Hun tror det blir inntrykksfullt å vise en såpass annerledes hverdag.

– Vi ønsker å vise et mangfold av norske barns liv, og Louises reise på skipet tror vi kan engasjere mange barn i målgruppa, sier Nilsen.

– Unikt å jobbe så tett på egne barn

I 2021 seilte familien Dubourcq ut. En TV-serie var ikke utgangspunktet for å reise, men Dubourcq ville heller ikke la sjansen løpe fra ham.

– Vi skal være der i tre år. Da er det nesten synd hvis vi ikke får laget noe.

I fjor, da datteren Louise var syv år, begynte filmingen av serien som skal være på ti episoder.

– Det er veldig gøy å lage noe sammen, og ganske unikt å få jobbe så tett på egne barn.

Regissøren forteller at det har hjulpet å se tilbake på filmingen av Fride på skipet i arbeidet med den nye serien. Når han selv er så tett på og filmer egen familie, hjelper det å ha en ramme for hva som skal med.

– Noen episoder tar utgangspunkt i barnepasienter på skipet, og i noen forlater vi skipet og gjør noe annet. Serien tar utgangspunkt i en helt annerledes hverdag.

2010: «Fride på skipet» ble stor suksess for NRK Super, og slo seertallene til Fantorangen. (Skjermdump/NRK TV)

– Fint å vise frem kristendom

Fride «på skipet» Tvedt er i dag 21 år gammel. Hun gleder seg til å se på programmet og følge med på familien Dubourcq, som hun også har kjent siden hun var liten.

– Jeg husker ikke sånn veldig masse fra innspillingen. Jeg husker at jeg syntes det var litt ubehagelig fordi jeg var veldig sjenert, forteller Tvedt, som også understreker at hun ble godt ivaretatt av produksjonsteamet.

Det hun sitter igjen med i dag, er gode minner fra tiden med Mercy ships.

Det er fint at serien har en litt mild kristen ramme — Frida Tvedt

– Hva tenker du om at man viste frem dere som en kristen familie?

– Jeg synes det er veldig fint egentlig. Norge er jo bygget på ytringsfrihet, og da synes jeg det er fint å vise frem kristendom også.

Tvedt legger til at det kristne perspektivet ikke tok altfor mye plass i serien. Hun tror mange så på det uten å tenke særlig over at det stod en kristen veldedighetsorganisasjon bak arbeidet på båten.

– Alle kan jo synes at det Mercy ships gjør er fint selv om man ikke er kristen. Men så er det fint at serien har en litt mild kristen ramme rundt seg også.

Arbeidet i en kristen organisasjon er heller ikke over for Tvedts del. Snart skal hun begynne å jobbe i Ungdom i Oppdrag på Grimerud.

