Tirsdag skrev Vårt Land om den kristne radiokanalen Radio 3.16 som sliter med kraftig underskudd. Akkurat nå ligger de med et underskudd på syv millioner kroner. Likevel er redaktør og styreleder Wiggo Skagestad optimistisk.

– Vi som jobber i radioen og styret, har veldig tro på at vi skal snu dette til noe positivt, sier Skagestad til Vårt Land.

Samtidig trekker Filadelfia Kristiansand seg som aksjonær grunnet egne økonomiske problemer. De eier i dag 40 prosent av selskapet.

Radio 3.16 er langt fra det første kristne radioprosjektet som har havnet i pengekrise.

Underskudd hos mange

Forrige uke ble det kjent at P7 Kristen Riksradio nedbemanner og legger om driften. I oktober opplyste de til Kristent pressekontor (KPK) at de hadde et underskudd på mellom 1.4 og 1.5 millioner.

– Jeg kan bekrefte at vi etter underskuddet i fjor måtte skjære i personalkostnadene, selv om det ikke var ønskelig, sa daglig leder Ole Kristian Sameien til KPK.

P7 hadde i fjor planer om å slå seg sammen med radiokanalen pTro. Fusjonen ble imidlertid stanset.

I en e-post til medlemmene ble det begrunnet med den krevende økonomiske situasjonen i organisasjonene. Det er behov for mer tid og tiltak før en eventuelt kan gå videre med fusjonsprosessen, het det meldingen.

Til Vårt Land forteller Sameien i P7 at inntektene kommer fra givere, reklame og sponsing av programmer.

TV-krise

For den kristne TV-kanalen TVL har det også vært problemer med å få inn nok penger gjennom nettopp annonsesalg. TVL ble startet opp som en del av Vårt Land i begynnelsen av 2022, før den i januar i år ble besluttet nedlagt. Knif AS overtok drift og eierskap av kanalen.

I starten av juli kom det imidlertid frem at TVL igjen sliter økonomisk.

– Prognoser viser at pengene vil være brukt opp i september. Hovedårsaken er sviktende annonsesalg, sa redaktør i TVL Alf Gjøsund til Vårt Land.

Gjøsund har opplyst om at det er fare for å bli tatt av lufta, men for øyeblikket er de håpefulle. De vil fremover basere seg mer på givergaver.

Sviktende annonseinntekter

Sjefredaktør i Medier og ledelse, Magne Lerø, forteller at det i starten av nyere radiohistorie kom en eksplosjon av nærradioer. Så måtte man fort samle seg sammen til større radiokanaler, forteller han.

– Det nyttet ikke å drive på idealistisk basis, så man prøvde å drive mer på kommersiell basis.

Samtidig som radio har blitt etablert som et gratismedium for lytterne, har annonsesalg dermed vært viktig.

– Nå er det en svikt i annonseinntekter jevnt over i alle medier, sier Lerø, som ikke tror problemet er spesifikt for kristne kanaler.

Dermed må flere basere seg på for eksempel givergaver. Men også dette kan være vanskelig i en tid der både personlig økonomi og organisasjonsøkonomi går dårlig.

– Tror du mye vil bli lagt ned fremover?

– Ja, jeg tror faktisk det er en del ting som vil bli lagt ned nå, sier Lerø.