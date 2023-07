Kriseregnskap i kristen radiokanal. En av eierne trekker seg ut

– Dette ser ikke bra ut. Selskapet lever på aksjonærenes og långivernes nåde.

Det sier Terje Gaustad, førsteamanuensis ved Kristiania og assosiert partner i Menon Economics.

Han har lest årsregnskapet til den kristne radiokanalen Radio 3,16 for 2022. Det viser et udekket tap på tre millioner kroner. I tillegg har radiokanalen negativ egenkapital på nær syv millioner kroner.

– De har tapt hele egenkapitalen. Nytt av året er også at de har høy kortsiktig gjeld, sier Gaustad.

Redaktør og styreleder for Radio 3,16, Wiggo Skagestad, erkjenner at 2022 var et krevende år.

– Vi er glade for å ha kommet oss gjennom det, sier han.

Filadelfia trekker seg ut

Det årlige underskuddet har siden 2018 variert mellom 2,7 og 4,4 millioner, ifølge regnskap fra Brønnøysundregistrene.

Radio 3,16 eies av flere aktører. Q42 Media eier 10 prosent, Filadelfia Kristiansand eier 40 prosent, og Kristen Mediaallianse AS, bedre kjent som avisen Norge Idag, eier resterende 50 prosent av radioen.

Hilde Løland Lunde er administrativ leder i Filadelfia Kristiansand, den nest største aksjonæren. De har selv vært i en krevende økonomisk situasjon, og sier de derfor ønsker å ta ansvar for de selskapene som går i underskudd.

Fra april neste år skal Filadelfia Kristiansand derfor ikke lenger eie aksjer i Radio 3,16.

– Vi vil trekke oss ut av alle aksjeselskap som over flere år har gått i underskudd, sier hun.

Redaktør Wiggo Skagestad sier at de jobber med å finne noen som kan ta over Filadelfias eierandel i radioen.

Har økt inntektene

I årsregnskapet for 2022 bemerker revisor at det er vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift, fordi selskapets kortsiktige gjeld oversteg dets samlede eiendeler.

Årsregnskapet opplyser imidlertid at et tilknyttet selskap har vedtatt ettergivelse av kortsiktig gjeld, og at det pågår konkrete forhandlinger om endringer på eiersiden.

Selv om regnskapet er negativt, mener Radio 3,16 at driften kan fortsette, og at det handler om harde prioriteringer.

– Vi har økt inntektene, og vi har gjort kraftige besparelser. Inntektene nå kommer fra givere, reklame og spons av programmer. Mer hokus pokus er det ikke, sier Skagestad.

I regnskapen går det frem at Radio 3,16 kuttet kostnadene med 1,3 millioner fra 2021 til 2022. Inntektene sank i samme tidsrom med over én million kroner.

Til det svarer Skagestad følgende:

– Den krevende situasjonen i Q42 og Filadelfia hadde selvfølgelig en innvirkning på inntektssiden.

– Vi har ingen problemer med å forstå situasjonen vi er i. Samtidig må vi gjøre det vi har troen på å gjøre. Vi som jobber i radioen og styret, har veldig tro på at vi skal snu dette til noe positivt, sier Skagestad.

Økonom Terje Gaustad er likevel skeptisk til utviklingen i selskapet.

– De kuttet kostnadene betydelig, men også inntekten gikk ned. Utviklingen går feil vei, sier han.

Opprettholder tilbudet

Ola Honningdal Grytten er professor i økonomisk historie ved NHH, og professor II ved Hauge School of Management. Han mener eierne er nødt til å investere store summer i radiokanalen, og det «ganske fort».

– De må dekke egenkapitalen, og dekke kortsiktige fordringer. Det er altså kritisk å få inn syv millioner, men de bør ha ti. Det er ikke nødvendig om noen dekker det løpende underskuddet.

Ola Honningdal Grytten på NHH. SKEPTISK: Ola Honningdal Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole, ser ikke lyst på driften til Radio 3,16 (Marit Hommedal/NPK)

Redaktør Skagestad vil likevel jobbe for å opprettholde tilbudet til sine lyttere, og forteller at de forhåpentligvis ikke vil merke forskjell i tilbudet.

– Lytterne våre er viktig for oss. Vi har 40.000 unike lyttere, hovedsakelig mellom 20 og 50 år. De er det viktig for oss å fortsatt gi en god radioopplevelse.

– Hva gjør dere for å opprettholde tilbudet?

– Vi har gjort noen grep og tror vi kommer videre med et annet resultat i 2023. Vi har spart og klemt inn det som er nødvendig. Samtidig er det sånn at hvis du leter, finner du alltid flere steder det er mulig å spare inn litt mer, sier han.

Å opprettholde tilbudet samtidig som man kutter kostnader, tror Grytten kan bli utfordrende.

– Om man reduserer kostnadene kan man fort også redusere tilbudet, og da reduseres inntektene. Det er en utfordrende balansegang.

– Ingen kan leve evig

Når Vårt Land spør hva målet er for neste års drift, svarer Skagestad at de skal følge et budsjett, men utover det ikke har noen spesifikke mål.

– Vi klarer ikke fjerne underskuddet på ett år, men vi skal skape høyere inntekter og lavere kostnader.

Selv om kostnadene reduseres, mener Grytten at selskapet er avhengig av en hjelpende hånd.

– Kun om eierne garanterer at de dekker gjelda, kan de overleve. Hvis ikke er du konkurs.

Til dette svarer Skagestad:

– Vi har gode eiere. Det er ingen av våre kreditorer som ikke får betalt, og det vil det heller ikke være i fremtiden.

Skagestad oppfatter det som at eierne er bevisst situasjonen, og har troen på at det å bygge en kristen radio med målgruppen 20–50 år er viktig.

FORTSATT DRIFT: Til tross for store tap ønsker Wiggo Skagestad å fortsette driften (Radio 3,16)

Men også Skagestad er åpen på at det er vanskelig å holde oppe tilbudet over lengre tid med underskudd.

– Ingen kan leve evig med et slikt resultat.

Skagestad mener kanalen har gjort opp for seg, og kan drifte videre.

– Vi har betalt det vi må betale.

Vårt Land har ikke lyktes i å få en kommentar fra Radio 3,16s største eier, Kristen Mediaallianse drift.