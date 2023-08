Nonner evakuert fra kloster: – Vi legger alt i Guds hender

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

På et hotell utenfor Hønefoss holder et knippe nonner messe. De er blitt evakuert fra klosteret sitt og må belage seg på noen litt uvanlige dager. Ekstremværet setter imidlertid ikke stopper for de daglige rutinene. Bønn, messer og arbeidsoppgaver fungerer så normalt som mulig. Av de få eiendelene de har tatt med seg fra klosteret, finnes en veske med messeutstyr.

– Det var kanskje det viktigste, at vi fikk med oss litt messeutstyr, sier priorinne Lucia Nguyen thi Kim Trang smilende.

På tross av alvoret, er hun ved godt mot.

Over store deler av Sør-Norge har uværet «Hans» herjet de siste dagene. Vårt Land har blant annet meldt om bonden og pastoren som først mistet avlinger til tørke, før resten ble ødelagt i flom. I Ringerike kommune har opp mot 2000 innbyggere blitt evakuert denne uka. Nå er klosteret til St. Teresas menighet i ferd med å bli oversvømt.

På Sundvolden hotell har nonnene fått låne et lokale til å holde messer i. Søster Lucia forteller at fra det øyeblikket hun gikk inn i lokalet, føltes det nesten ut som om hun var inne i et kapell. Hun tuller med at de kanskje burde flytte til hotellet permanent og starte nytt kloster. Tiden søstrene vanligvis ville brukt på å arbeide i hagen og i menigheten, brukes nå heller flittig til bibellesing og bønn.

– Det er viktig å bruke tiden ordentlig, og ikke bare la den gå, sier priorinne Lucia.

Fra Vietnam til Hønefoss

Lucia og søstrene hennes har bodd i klosteret på Hønefoss i hele 20 år. Den katolske menigheten St. Teresia, som eier klosteret, går helt tilbake til 1934. Det var biskop Jacob Mangers hos St. Franciskus Xaverius-søstrene, som ønsket å etablere et sykehus i Hønefoss, samtidig som det skulle etableres et nytt sokn i området. I dag bor det fem nonner og en pater på klosteret.





UVÆR: Flommen truer med å tre inn i huset til nonnene. I nabolaget til det lille klosteret ligger husene bare noen meter unna Storelva og Randselva i Hønefoss. (Privat)

Ved siden av de daglige rutinene ved klosteret, arbeider nonnene som pleieassistenter på sykehus, på bispekontoret og på en barneskole.

Priorinne Lucia og medsøstrene tilhører ordenen det hellige kors i Vietnam. De landet på Gardermoen i 2003. Det var et sjokk å ankomme Norge i desember i sandaler.

Uvant å ta imot hjelp

Pater Josef Ottersen har også måttet evakuere sammen med søstrene. Han forteller at de siste dagene har vært lærerike.

– Bare det å komme på et krisesenter og stå i kø har vært en ny opplevelse. Ofte er jeg på andre siden og skal hjelpe folk. Så får man en litt annen opplevelse, sier han.

SUNDVOLDEN HOTEL: Pater Josef Ottersen og de fem nonnene er innlosjert på Sundvolden hotel etter at de måtte evakuere fra klosteret de bor på. (Adrian Nielsen)

Før evakueringen kjøpte de inn plastruller og jordsekker for å forsøke å tette igjen sprekker og karmer i huset. Bibler, møbler og verdisaker ble flyttet opp flere etasjer for å vernes mot vannet. Derfor tenkte de at de ikke trengte å være borte flere dager.

– Vi var veldig optimistiske. Jeg håper det fungerer, sier priorinne Lucia.

Følger med Hans plan

Både pater Ottersen og priorinne Lucia forteller at de setter sin lit til Gud.

– Vi ser hele tiden at vi finner vei til trygghet. Vi legger alt i Guds hender, så vi følger med Hans plan. Det er ikke i vår makt, sier søster Lucia.

Midt i det utfordrende opplever de likevel støtte.

– Mennesker viser sin kjærlighet, viser omtanke, viser omsorg. Så det er også en stor opplevelse, sier hun.

Priorinne Lucia påpeker at man ikke har kontroll på hva som skjer i livet.

– Vi bestemte ikke engang når vi ble født og hvordan vi ble født. Gud skal finne en utvei for oss, vi skal bare følge etter ham, fortsetter hun.

Pater Ottersen mener at det ikke er alt man kan fikse selv. Noe er opp til Gud.

– Men hvis man mangler det perspektivet, så blir det fort at vi bare lukker for Gud, eller at han blir som en automat man bare putter penger på når vi føler man trenger noe, sier han.

– Alle skulle redde puben, ingen skulle redde klosteret

Priorinne Lucia og pater Ottersen tar Vårt Lands utsendte med ut av «kapellet» sammen med de andre søstrene. Plutselig tikker det inn et bilde på Ottersens mobil.

– Nå har vannet rent inn i huset! sier han.

Nonnene flokker seg sammen og gisper idet de ser bildene.





SUNDVOLDEN: Pater Josef Ottersen, priorinne Lucia og de andre nonnene ser på bilder av klosteret de har evakuert fra. (Adrian Nielsen)





St. Teresia menighet i Hønefoss

Menighet i den katolsk kirke.

Underlagt Oslo katolske bispedømme.

Opprettet i 1935 i forbindelse med at St. Franciskus Xaveriussøstrene grunnla St. Franciskus hospital.

Sistnevnte sted opplyses det at menigheten per 2004 hadde 448 medlemmer.

Kilde: Norske-kirker.net

