SV kan få religiøs duo i partiledelsen

– Nå får SV en ny partileder som ikke legger skjul på at hun er kristen. Hva betyr det for deg som er muslim og vil bli nestleder for partiet?

– Jeg tror Kirsti Bergstø og jeg overrasker mange, sier Marian Hussein.

– Ja, for SV er jo et parti med mange …

– Mange religionskritikere, mener du? sier Hussein kjapt.

– Ja.

– Det er plass til sånne som oss også. Å være religiøs er ikke ensbetydende med å tilhøre et bestemt parti, sier Hussein.

NESTLEDERKAMPEN: Vårt Land møter Marian Hussein i vandrehallen på Stortinget. På lørdag kan hun bli ny nestleder i SV.

Vårt Land møter Hussein på stortingskontoret hennes. Midt på gulvet står en stor, sort koffert.

– Det har vært en litt hektisk morgen, skjønner du. Jeg rakk først å pakke til landsmøtehelgen i dag tidlig.

Marian Hussein vokste opp på Stovner i Oslo. Familien fulgte med på TV-nyheter fra hele verden, og spesielt husker hun dekningen av krigene på 90-tallet – fra Somalia, Bosnia og Palestina.

– Vi stemte ved valg og gjorde vår plikt. Men jeg trodde ikke medlemskap eller verv i et politisk parti var for sånne som meg.

– Hvorfor ikke det?

– Som en del av arbeiderklassen tenkte jeg på at min rolle var å ta en utdanning og jobbe med å hjelpe mennesker.

OPTIMISTISK: Hussein er optimistisk før nestledervalget i SV, men er tydelig på at SV får en raus nestleder, enten de velger henne eller Haltbrekken.

På lørdag skal SV velge ny partileder og en ny nestleder. Kampen om det ene ledige nestledervervet står mellom Marian Hussein og Lars Haltbrekken. Hussein har bakgrunn som vernepleier, og Haltbrekken har ledet Naturvernforbundet. Begge sitter på Stortinget.

Valgkomiteen er splittet og har levert en delt innstilling. Skjebnekampen om SVs nye nestleder avgjøres derfor i landsmøtesalen på lørdag. Hussein er optimistisk før valget, men er tydelig på at SV får en raus nestleder, enten de velger henne eller Haltbrekken.

Sånn er muslimer

– Tidligere SV-leder Erik Solheim sa «Gud er tilbake i offentligheten» og skrev i en kronikk at religion er mye viktigere enn mange i Norge tror. Hva betyr religionen for deg i ditt politiske arbeid?

– I mange år har norsk offentlighet vært preget av at en fortelling om at «sånn er muslimer», med to streker under svaret. Jo mer du bygger opp under narrativet om at sånn er alle muslimer i Norge, jo lettere har det vært å få offentlig oppmerksomhet, sier hun.

For Hussein har fortellingen om norske muslimer vært en motivasjon for å ta steget inn i det politiske rommet.

– Jeg vil vise at det går an å ha progressive meninger, være en kvinne som taler sin egen sak, uten å bli satt i bås.

MUSLIM: – Jeg håper jeg bidrar til at det blir lettere å være muslim, delta i demokratiet eller det offentlige Norge eller på arbeidsplassen, sier Marian Hussein til Vårt Land.

– Tror du at du kan bidra til det?

– Jeg håper jeg bidrar til at det blir lettere å være muslim, delta i demokratiet eller det offentlige Norge, eller på arbeidsplassen.

Muslim og feminist

– Hvordan kan man være feminist og muslim samtidig?

– Jeg tror, i likhet med politikken, at religiøse institusjoner har slitt med at det har vært for mannsdominert. Moren min var opptatt av at jeg lærte meg å forstå religionen min selv, at jeg ikke var avhengig av at en mann skulle forklare det for meg.

– Dessuten vil jeg også si at feminisme ikke handler om hvor mange ledere som er kvinner i en sektor. For meg handler det om hvordan jeg som kvinne med makt sørger for at mine medsøstre får heltidsstillinger, bedre lønn, og får leve et liv fri fra vold.

DEMONSTRASJON: Noen SV-demonstranter satt igjen flagget sitt på kontoret til Hussein etter en demonstrasjon på Eidsvolls plass.

– Det har vært etterlyst kvinnelige imamer i Norge, i Tyskland, Danmark, Indonesia er eksempler på land som har fått det. Er det et spørsmål du som politiker er opptatt av, eller mener at du kan bidra til?

– Jeg mener at vi politikere skal tilrettelegge for at teologien får ha sine rom og sine plasser, men ikke at vi politikere skal legge oss i hva teologer mener eller hvem de skal være.

Ingen har noe med hvordan jeg kler meg

– Hva betyr for det norske muslimske miljøet, at en kvinne med hijab vil gå inn i ledelsen av et nasjonalt parti?

– Jeg vet ikke om det betyr så utrolig mye for alle muslimske borgere.

– Ikke?

– Det kan hende det kan bety noe for unge kvinner som har blitt mobbet for hijaben sin eller utsatt for hatkriminalitet. Jeg håper først og fremst at unge kvinner med hijab som ønsker å ta plass som tidligere ikke har vært naturlig for at kvinner, gjør det.

– Du er den første med hijab på Stortinget. Det gjør deg til et viktig symbol for veldig mange. Hva tenker du om det?

– Som menneske har jeg hatt mine kamper med hijaben min. Og jeg har jo tvilt, men den er en del av meg. Det er derfor utenkelig å gå uten. Den er som hudfargen – den er en del av den jeg er.

ANKER: Marian Hussein titter ut på Karl Johan. Hun håper hun kan få flere norsk-somaliere til å føle seg hjemme i Norge.

Håper hun kan være et anker for norsk-somaliere

– Hva tror du det betyr for det norsk-somaliske miljøet, at de får den nye nestlederen i SV?

– Jeg håper jeg kan være et anker for de som ikke helt har følt seg hjemme i Norge. Jeg håper flere norsk-somaliere velger å tenke at, «ok, jeg er også norsk, jeg må også tørre å ta den plassen i Norge».

– Hva får SV med deg som ny nestleder?

– SV får en dame som ikke alltid forholder seg til politikk som en teori. Jeg har en del levde erfaringer. Jeg vil være med å breie ut bevegelsen. Vise at uansett hvilken bakgrunn du har, kan du kjenne deg hjemme i SV.

– Er det mer eller mindre sannsynlig at SV går inn i regjeringen vidt større enn regjeringen nå?

– Det kommer jo an på hvilke forhandlinger som kommer, men vi er klare for å forhandle, med blanke ark.

---

Nestledervalget i SV

Fire av valgkomiteens medlemmer vil ha den mangeårige lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, som ny nestleder.

Men tre medlemmer vil ha Marian Hussein fra Oslo som ny nestleder.

En enstemmig valgkomité går inn for at Kirsti Bergstø skal bli ny SV-leder.

Det er også enstemmighet rundt at Torgeir Knag Fylkesnes skal få fortsette som den andre av to nestledere.

---