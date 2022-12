«Det kan eg godt», svarte Geir Pollestad da Vårt Land spurte om han ville bli intervjuet.

Det er stort sett det Pollestad har svart når mediene har ringt ham denne høsten. Mens Støres statsråder har fått kritikk for å glimre med sitt fravær i politiske debatter, er som regel Geir Pollestad å se i Dagsnytt 18 på NRK.

20 minutter etter at avtalen med Vårt Land skulle finne sted og etter en etterlysning av Pollestad til Senterpartiets kommunikassjonssjef, trasker Pollestad inn på bakeriet Samson.

Forhandlingene med Ap og SV trakk ut og nå er Pollestad klar for kaffe.

– Var det litt fordomsfullt å anta at du ikke skulle ha en dobbel kaffe latte på havremelk?

Pollestad smiler og repliserer på jærsk:

– Kaffien skal helst være svart.

---

Ventetid

---

Dårlige målinger, men god stemning

– Du venter på bedre målinger?

– Målingene er dårlige. Vi er jo ikke fornøyde med å være her vi er nå. Men sitter vi og venter? Nei, jeg føler vi jobber rævva av oss for å endre på dette. Det er ikke noe som kommer av seg selv, sier Pollestad og fortsetter:

– Men jeg har vært med lenge. Også når det har vært dårlig målinger og dårlig stemning. Nå er det i alle fall god stemning.

Pollestad forteller at en rekke statsråder nylig var hjemme hos landbruksminister Sandra Borch og lagde leverpostei fra bunnen av.

Fire år Senterpartiet må utnytte

Begeistret forteller han om en historisk stor gruppe med senterpartister på Stortinget.

– De nyinnvalgte har ventet lenge på å bli valgt. De kan enten gå rundt og vente på bedre målinger og ha det kjipt, eller så kan de tenke: «Vi sitter på Stortinget i fire år. Vi er i regjering. Det må vi utnytte!»

Pollestad er ikke helt enig i den kriseforståelsen som har preget landet i høst.

– For mange er det krise, men for majoriteten er det ikke krise. Bare se rundt deg her på Samson. Folk er ute, de koser seg og bruker penger. Det er rekordlav ledighet og flere som har fått økt kjøpekraft, sier Pollestad.

Han erkjenner likevel at prisene og renta stiger, og at strømmen er dyr. Han er glad for fokuset som nå gis til de som har minst.

– Men nå prater jeg om ting som er langt unna det du egentlig spurte om.

– Vi snakker om venting.

Pollestad forteller om tiden da han først ble møtende vara på Stortinget i 2009. Regjeringen Stoltenberg, bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti, hadde flertall på Stortinget.

Geir Pollestad kjøper juleutgaven til Erlik Oslo. (Guro Asdøl Midtmageli)

Dermed var det i regjeringsmøter alle de reelle forhandlingene skjedde.

Som ny representant opplevde Pollestad at han bare satt og ventet på hva regjeringen hadde bestemt.

– Men gjorde ikke hele Stortinget det under Stoltenberg-åra?

– Jojo. Når vi gikk til komitémøter hadde jeg lært at du må ha med deg papir i henda. For da ser det ut som du har «någe å gjør på». Jeg hadde den samme bunken i flere år, jeg, forteller Pollestad.

Åtte år med venting under Erna

– Hvordan var det å vente på å få makten tilbake etter åtte år med Erna Solberg og Høyre?

– Vi lagde kaffestrategien. Vi snakket om ting folk var opptatt av på en måte folk forstod. Dessuten skulle vi våge å si det vi egentlig mente. Så vi fylte ventetiden godt, forteller Pollestad.

Han mener at Senterpartiet gav den borgerlige regjeringen hard medfart og var mye tøffere mot Solbergs statsråder, enn det dagens opposisjon er mot regjeringen Støre.

– Men helt ærlig, trenger egentlig Høyre å være i reell opposisjon til dagens regjering?

– Nei, det er jo det som er.

– Men tilbake til at vi ventet i opposisjon, sier Pollestad og fortsetter:

– Vi leste en gang om et skiftegebyr i statsbudsjettet. Faktisk dukket nyheten først opp i Vårt Land!

Regjeringen Solberg hadde i sitt budsjettfremlegg innført et gebyr for nordmenn som ville sitte i uskiftet bo. Plutselig skulle gebyret prises til 2000 kroner. Senterpartiet tok kampen mot «dødsgebyret» og til slutt snudde regjeringen.

– Sånn sett var dette en helt fantastisk venteperiode, sier Pollestad engasjert.

– Men nå ... Ja. Det er vanskelig å si. Eller det er ikke så vanskelig å si.

Pollestad forklarer regjeringens dårlige meningsmålinger med regjeringens Støres innledende koronahåndtering, energipriser, økte drivstoffpriser, og krigen i Ukraina.

---

Geir Pollestad

Ble fast møtende vara på Stortinget i 2007, da Magnhild Meltveit Kleppa var statsråd.

Han representerer i dag Rogaland for Senterpartiet og sitter i finanskomiteen.

Utdannet jurist ved Universitetet i Bergen.

Pollestads beste adventstips: Mindre stress og mer kos.

---

Å glede seg i ventingen

– Hvordan vil du definere det å vente?

– Det er jo egentlig å glede seg. Når man venter, venter man jo på noe bra.

– Så du finner glede i det, på tross av krisemålingene?

– Ja! Hver eneste dag tenker jeg at jeg har verdens beste jobb. Jeg får være med å styre Norge og være så tett på alt som skjer på Stortinget.

– Hvilken opposisjonspolitiker ville du helst sittet fast i et venterom med?

Pollestad begrenser utvalget til medlemmer i finanskomiteen på Stortinget.

– Tina Bru. Eller Kjell Ingolf Ropstad. Jeg stoler på ham. Vi tar faktisk engelsktimer sammen. Der skulle jeg egentlig vært akkurat nå.

– Hva betyr advent for deg?

– Jeg er jo vekke fra familien, og har lyst til å være hjemme. Jeg går glipp av forestillinger og avslutninger hjemme, men det er kjekt på Stortinget også. Det er julebord, juletrefest og tenning av julegran og sånn.

Adventsavgift

– Hvordan fortoner religion seg for deg i adventstida?

– Jeg er ikke en som renner ned kirkene i tide og utide. Jeg er stor sett der i utide egentlig. Jeg er en klassisk sørvestlending. Jeg forsvarer statskirka og mener at den er viktig. Det religiøse aspektet er en viktig del av advent og julen, svarer Pollestad.

Han mener at jula starter for tidlig og at ventetiden blir for lang når butikkene starter med å reklamere for julevarer i oktober.

– Du er finanspolitisk talsperson. Hva med å ilegge butikker som begynner med jul i oktober en juleavgift?

– En adventsavgift. Det kunne vi hatt, sier Pollestad og ler.